López Obrador sigue apoyando la legalización de marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió hoy en que no descarta la opción de legalizar la marihuana y otras drogas para desalentar el narcotráfico.

Al presentar detalles de la campaña contra las adicciones "Juntos por la paz", el mandatario señaló que su gobierno analiza todas las opciones para reducir el consumo de drogas.

"Se puede decir que esto no funciona y que lo que hay que hacer es legalizar la marihuana y otras drogas. No se descarta, pero estamos iniciando porque esto es lo más dañino", respondió a pregunta expresa sobre el tema.

Indicó que en este plan contra las adicciones se observan todas las opciones y aclaró que no ha iniciado con reformas legislativas para la legalización porque ahí no radica el problema, ya que este es un tema complejo en el que influyen muchos factores.

"Y si se necesita, se modifican las leyes y se aplica todo aquello que ha dado buenos resultados en otras partes, copiar lo bueno. Lo importante es que existe la voluntad de atender este asunto y lo vamos a hacer de manera profesional", recalcó.

Respecto a las políticas de sustitución de drogas para disminuir el consumo de las más peligrosas y eventualmente eliminarlo, el presidente recalcó que no se descarta nada y que se están dando los primeros pasos en este sentido.

"Así hemos iniciado, no descartamos lo otro, vamos a ir avanzando, es un proceso y vamos a hacer todo lo que convenga. Una ventaja que tenemos es que somos libres, no estamos subordinados, atados, sometidos a ningún grupo de interés creado, nuestro amo es el pueblo y tenemos que cuidar la salud del pueblo y de los jóvenes", expuso.

López Obrador comentó que está demostrado que los químicos de las drogas matan y destruyen a las personas, por lo que el propósito es erradicar el consumo a partir de una política integral, que primero atienda las causas y la prevención.

Dijo que 80 por ciento de la estrategia en contra de las adicciones es el bienestar para las familias, en particular para los jóvenes, a partir de darles la posibilidad de ejercer el derecho educación, trabajo, buenos salarios, a la cultura, recreación y promover los valores.

"Luego ir viendo lo demás. En este caso este plan es importantísimo y se están viendo todas las opciones", sostuvo.

El mandatario mexicano agregó que las adicciones fueron un tema tabú y al referir las palabras que pusieron de moda administraciones anteriores dijo que no se "visibilizó", por lo que ahora se informará sobre ello, pues no se puede transformar lo que no se conoce.