López Obrador se manifiesta en contra de que ciudadanos se armen

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante su conferencia de prensa mañanera, al ser cuestionado sobre el señalamiento del ex líder de un grupo de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, quien anunció que volverá a tomar las armas y "cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar", el Presidente señaló que nadie puede actuar por encima de la ley.

"Soy respetuoso de lo que expresa, solo recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegaros a la ley, al margen de la ley nada, por encina de la ley nadie".

Señaló que a todos nos conviene actuar en un país en donde exista un auténtico Estado de Derecho y que su gobierno es responsable de garantizar la seguridad pública.

"No estanos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde. No estuve en su momento de acuerdo con esa estrategia y no estoy de acuerdo, porque no le corresponde a las personas esa es responsabilidad del Estado mexicano".

El presidente pidió no hacer juicios sumarios, porque su administración actuará en el tema de seguridad con responsabilidad, sin balandronadas. "Vamos todos a procurar que las cosas mejoren en nuestro país y estamos trabajando con ese propósito".