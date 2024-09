Bajan ganancias de vendedores foráneos

Vendedores de artículos patrios del Estado de México no han tenido mucha venta, pero esperan que este fin de semana suba un poco.

Vendedores de artículos patrios del Estado de México ha experimentado una significativa disminución en las ventas a su paso por Reynosa.

Adrián Enríquez, vendedor con aproximadamente ocho años de experiencia, comentó que este año se disminuyó mucho la venta.

"Está muy tranquila la venta, ya no es como otros años, ya es muy tranquilo; a este estado es el primer año que yo vengo, he trabajado como aproximadamente unos 8 años en esto, pero he ido a otros estados y es muy diferente", dijo.

Enríquez añadió que el equipo se mantendrá en el lugar hasta el domingo, esperando un ligero aumento en la demanda durante este sábado y domingo.

"Vamos a estar hasta el domingo; de hecho, en estos días no es mucho, pero sí hay un poquito más de venta, no es mucha la diferencia, pero sí un poquito más, y el 15 esperemos que se ponga bien", expresó.

El vendedor señaló que los artículos más solicitados actualmente son el vestuario, incluyendo vestidos y playeras, además, mencionó que su oferta incluye moños para el cabello de dama, camisetas para caballero, blusas de dama, así como una variedad de juguetes patrios como trompetas, tamborcitos, guitarras y sombreros.

A pesar de los desafíos, Enríquez se esfuerza por mantener los precios estables durante toda la temporada, sin hacer ajustes significativos.