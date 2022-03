Va PC por su ´cuota´: Pegan a consultorios médicos

El funcionario municipal expuso que la idea era para proporcionar asistencia y apoyo en caso de ser necesario en sus consultorios, sin precisar en forma exacta el fundamento de dicho cobro.

En forma errática, el coordinador de Protección Civil Municipal dijo que el cobro de 480 pesos sería aplicado en forma general a todos los consultorios médicos privados en la ciudad, que se estima en alrededor de 900.

De acuerdo a ese dato de 900 consultorios y clínicas médicas particulares en Reynosa, Protección Civil Municipal estaría percibiendo por ese concepto un total de 432 mil pesos semestrales y 864 mil pesos al año por un rubro impreciso y al parecer carente de fundamento –incluso jurídico-.

Una fuente anónima solicitó a EL MAÑANA mantener su identidad en reserva, pues al revelar esta situación anómala pudiera ser objeto de represalias como visitas y acoso.

Expuso al reportero que por más peticiones de información y fundamentar el cobro requerido, no hubo manera de justificarlo y convencerlos en torno a la conveniencia de efectuar el pago.

"Nos parece más una medida con solo fines de recaudación de dinero, no es posible que el Ayuntamiento nos vea como una fuente de ingresos, cuando los médicos estamos cumpliendo una labor esencial en estos tiempos de pandemia por el Covid 19", argumentó.

¿Es una póliza o seguro lo que pagarían por sus consultorios? - se le preguntó- y de inmediato refiere que eso mismo se cuestionó a Ernesto Gómez de la Peña, coordinador de Protección Civil y esquivo se limitó a repetirles su argumento de que el pago de 480 pesos solo les permitiría recibir un "servicio especial" para sus negocios de la salud.

TIENEN ENCUENTRO

El Centro Empresarial de Turismo Médico (Cetum) convocó a encuentro entre médicos particulares y el coordinador de Protección Civil Municipal, Ernesto Gómez de la Peña, quien les respondió en torno a las dudas generadas por el requerimiento del pago de una licencia.

Esthela Moreno, presidente del Cetum en Reynosa confirmó al ser entrevistada por EL MAÑANA que se solicitó el encuentro con la parte de la autoridad municipal y los médicos particulares.

Lo anterior para responder a las dudas generadas por la solicitud del pago de una licencia anual de 480 pesos por concepto de inspección a las normas de seguridad en los establecimientos de salud.

"Tuvimos conocimiento de que a médicos particulares les llegaron notificaciones de parte de Protección Civil, en donde se requería el acato a normas que fueron exhibidas para atender requerimientos relacionados con la seguridad en los consultorios médicos", dijo.

"Contar con protocolos de emergencia, extintores, puntos de encuentro en caso de emergencia y otros aspectos relacionados con la seguridad. Nosotros estamos del lado de nuestros médicos, pero igual estamos conscientes de la necesidad de cumplir y atender los requerimientos de las autoridades y eso fue lo que hicimos", dijo, Esthela Moreno.

Advirtió que este concepto de cobro e inspecciones no se realizaba en el pasado, pero el coordinador de Protección Civil, Ernesto Gómez de la Peña, les reveló que se extenderá a toda clase de comercios en la ciudad.

Alegan razones ´de seguridad´

Afirma titular que es un pago de derechos fundamentado en la Ley de Ingresos

Ernesto Gómez de la Peña, coordinador de Protección Civil Municipal, aseguró que el requerimiento de un pago de derechos a los consultorios médicos está fundamentado en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento.

El pago mínimo inicia desde 5 Unidades de Medida y Actualización (Uma) alrededor de 481 pesos hasta 9 Umas (960 pesos) en forma anualizada.

El funcionario descartó que sea un cobro nuevo, pues evocó que en el pasado no se cobraba, pero ello no se debe traducir de que por no aplicarse estaban exentos del mismo.

"Se trata más que nada de que cumplan con la normatividad establecida por Protección Civil los consultorios médicos, el personal de enfermería y auxiliar deben ser capacitados por nosotros en labores de primeros auxilios, manejo de extintores y protocolos de seguridad para ellos y sus clientes o usuarios de servicios de medicina", advirtió.

Confirmó que a propuesta del Centro Empresarial de Turismo Medico (Cetum) que preside Esthela Moreno se reunieron con médicos particulares para exponer la disposición de cumplir con dichos requerimientos y el pago de los derechos que justificó esta sustentado en la Ley de Ingresos.