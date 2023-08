Denuncia a paquetería por cobros excesivos

El Mañana/ Staff

"Ya a la otra a ellos ya no los tomaré en cuenta porque es un abuso y es demasiado el costo, muy elevado", dijo Rocío Silva, usuaria que se quejó del servicio de paquetería Grupo Castores.

Explicó a El Mañana que se presentó a recoger un paquete que le habían enviado de la ciudad de Puebla, pero le cobran 2 mil 273 pesos, por dos envíos que solamente eran dos paquetes de hierbas secas, porque se dedica a las hierbas orgánicas.

Explicó que durante dos semanas su mercancía estuvo en bodega y nadie le resolvía nada.

"En primer lugar por las dimensiones, no era un paquete grande y tampoco era demasiado peso, estoy inconforme, me dirijo a la gerencia y a servicio al cliente de la paquetería y no me saben resolver, me dicen que me tengo que comunicar pero a las oficinas de Guadalajara, me comunico a Guadalajara y me dicen lo mismo, que tengo que comunicarme con el gerente de Puebla, de donde me enviaron el paquete, me comunico para allá, me atiende el gerente, no me sabe dar una información, ni me sabe dar una respuesta, resolverme el problema, me vuelvo a dirigir aquí a paquetería y nadie me resuelve", dijo.

Explicó la ciudadana que terminó pagando alrededor de 47 pesos el kilo de hierba, lo que se le hace un abuso.

"Como cliente, exijo que me digan cuáles son los costos por kilo, por dimensión y no me saben decir cómo es que cobra la paquetería, no te dicen cobramos por kilo o dimensiones, por kilometraje, total que no se ponían de acuerdo para decirme cómo es que se hacen los cobros en la paquetería, así me aventé tratando de que me resolvieran el caso, apenas hace 3 días me resolvieron, supuestamente ellos me hicieron un descuento, que no fue nada de descuento, fue una mínima cantidad, son muy elevados, no tienen un tabulador de precios, no saben decirte cómo se hacen los cobros, es una burla y un atropello a la ciudadanía, que somos los que necesitamos ese servicio, entonces me gustaría que se hiciera algo al respecto", recalcó.

La ciudadana recalcó que debido a que le urgía su mercancía, tuvo la necesidad de pagar, pero hay muchos clientes inconformes por los costos de la paquetería.

"Que se les hiciera una visita, que se les hiciera una auditoría para checar precios y exigir que se pongan los precios cómo se están manejando, me gustaría que hicieran algo al respecto para que la población tuviera conocimiento de los cobros y así no nada más mandar paquetería sin saber los cobros y llevarnos una tremenda sorpresa cuando vas a recibir tu paquete", recalcó.

La afectada señaló que se tomó la libertad de checar en otras paqueterías, y le hicieron presupuesto de mil pesos, a mil 100 pesos como un aproximado.

El Servicio de paquetería Grupo Castores dice estar en la mejor disposición de diálogo, pero que no pueden dar costos específicos porque todo depende del destino, al peso y medida que proporcione el sistema, así como kilometraje.

Empresa insta a cliente poner queja en Profeco

Personal del Servicio de paquetería Grupo Castores dice estar en la mejor disposición de diálogo o si el cliente sigue inconforme puede acudir directo a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se resuelva ante la instancia.

Ante la queja de una clienta, el personal informó que no se puede dar un costo porque cambia de acuerdo al peso y medida que proporcione el sistema, así como kilometraje, incluso precios de casetas -que varia dependiendo si viene el sureste o de otra parte del país-, así como del costo del diesel.

Todo depende del destino, porque ofrecen servicio a todo el territorio nacional, recalcando que el contrato dice que el responsable de los envíos es el remitente y destinatario.

Explicaron que en otras paqueterías es similar, por lo que cuando pidan algún paquete, le deben decir cuando debe de pagar el destinatario para evitar problemas.

Explicó que hay algunos precios estándar pero para rubros como ropa, piel, calzado, sillas de montar que se hace con un convenio con algunas ciudades.

De esta forma no tienen costos específicos porque todo depende de diversos factores, aclarando que esta en la mejor disposición de atender al cliente o si no están de acuerdo pueden acudir directo a la Profeco.