Trabajan bajo protesta maestros secundaria 10

Afuera de la Secundaria General 10 de Reynosa, "Ana Teresa Lubbert Gutiérrez" se han colocado carteles para anunciar que los maestros trabajan bajo protesta, ante diversas inconformidades con el sindicato y director.

En sus demanda afirman que hay acoso laboral, abuso de poder, injusticias a los derechos de trabajadores, además de nulo apoyo sindical.

"Estamos sufriendo acoso laboral de parte del director, al grado de que cuando tenemos una situación médica o mayor que nos obliga a retirarnos del plantel, se nos dice que perderemos horas, y desafortunadamente el sindicato ni siquiera respalda, nos hacen descuentos no justificados, algunos salarios no llegan, somos mucho los afectados pero no todos quieren hablar por temor a represalias", comentó Karla, maestra.

Agregaron que las malas condiciones laborales se han denunciado en varias ocasiones ante la representación en Reynosa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que hasta el momento exista una atención."Queremos que no haya favoritismo con ningún compañero y que el sindicato haga su trabajo, ahorita tenemos a un secretario general que no brinda apoyo, solo da palmadas dice que está bien pero no atienden", agregó José, maestro

En la secundaria ubicada en la colonia La Joya, ayer se trabajó de la manera habitual, recibiendo a los padres de familia y a los estudiantes en sus respectivas clases.

La expectativa es que su protesta sirva para que la parte directiva no intervenga en el sindicato, que haya transparencia de recursos para manejar la escuela, respeto a las labores docentes y preparación en el sistema USICAM, tal y como se escribió en las pancartas.

Los carteles están afuera, docentes indican se requiere atención del sindicato y de cambios de atención directiva.

HAY SALARIOS PENDIENTES: EL DIRECTOR

- Tras la notificación de que trabajarían bajo protesta, el director Oscar David Padilla Gallegos afirmó que la inconformidad corresponde a solo una parte de los docentes y que se relaciona a los salarios pendientes.

"Lo que desencadenó esto es el tema de los pagos, unos salarios que están pendientes desde el año pasado pero lo hemos hablado y explicado, so situaciones que no están en nuestras manos, aunque ya hicimos todo lo conducente en Ciudad Victoria, entendemos que exista molesta pero no es algo que yo pueda solucionar".

Con respecto a los señalamientos que están en la pancarta, refirió: "No hay situaciones de acoso ni de presión laboral, simplemente atendemos necesidades educativas, todo dirigido a los alumnos, pero platicaré con ellos para llegar a una solución, hace tres semanas se vieron algunas de las inconformidades".