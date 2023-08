Prevén alza de tortilla

Porque si hay escasez de algo va a haber escasez en todo, en producción de harina, posiblemente no incremente el precio de la tortilla, simplemente vas a comprar menos cantidad, a lo mejor hoy alcanzas tortillas y mañana no". Jorge Negrete Martínez, Representante de industriales de la masa

En México hay muchos estados que tienen escasez de granos a causa de la sequía, que se suma a la que hay ante la guerra en Ucrania, que es el almacén del mundo, por lo que se prevé que este problema llegue a la frontera y más adelante exista desabasto de tortillas.

Jorge Negrete Martínez, representante de los industriales de la masa y la tortilla local comentó que incluso puede haber hasta una racionalización, lo que significaría decir "Nada más hay ciertas toneladas de harina para Tamaulipas, entonces, el inversor que compraba 20 toneladas, le van a decir nada más te van a llegar 10.

Porque si hay escasez de algo va a haber escasez en todo, en producción de harina, entonces, posiblemente no incremente el precio de la tortilla, simplemente vas a comprar menos cantidad de producto para elaborar tu producto final, entonces, a lo mejor hoy alcanzas tortillas y mañana no", dijo.

Advirtió que cuando hay escasez hay personas que aprovechan también para ofrecer a mayor precio, pero eso ya es fuera de lo que realmente está estipulado.

"Si no hay maíz, ¿con qué haces la Maseca?, ,con qué haces la masa para hacer las tortillas?, podríamos llegar a eso, pero sí hay escasez en México, por la falta de agua, que no ha habido lluvias, no ha habido agua en las presas", expresó.

Son alrededor de 300 toneladas de harina que se venden en Reynosa por mes y el kilo del producto está en 26 pesos.

"En realidad no se prepara uno para eso, tú estás vendiendo todos los días tortillas, tienes harina, vendes; el día que no hay tengo la opción de decir: tengo tanta clientela, no te puedo vender dos kilos, pero te puedo vender uno para poderle vender a todos, pero hay alguien que va a decir, pues yo cierro porque no tengo el producto para vender", recalcó.

Recordó que hace algunos años atrás se vivió ya esta situación, cuando hubo un aire contaminado y las industrias harineras les privilegiaron dándoles producto a veces a las empresas más grandes; los negocios más pequeños casi no tenían.

"A veces el grande les compartir unas 10 bolsitas, es lo que pasa, el que mucho tiene le comparte a los demás un poquito para que sobrevivan y el que tiene, igual a sus clientes, no te puedo vender ahorita los mil kilos pero te llevas uno", dijo.

En aquel entonces cuando hubo escasez de maíz, no incrementó la tortilla, tenía un precio estable, pasará lo mismo en este año explicó el empresario.

"Ahorita puede seguir en 26, lo cierto es que a lo mejor no te pueden vender todos los kilos que quieras, para que todos, por los menos alcancen 1 o 2 kilos de tortillas", finalizó.

