Tienditas, al rescate

En la colonia Aquiles Serdán, Margarita lleva años aplicando este método a fin de también recibir ganancias, "Hay muchas familias que son obreras y que aún cuando hacen la despensa en los supermercados les hace falta algo, entonces yo sí fío, pero sólo a quienes sé que viven en el sector y que conozco que tienen sustento; el tiempo de pago es semanal o quincenal, según ellos me digan y yo también pongo un crédito máximo de 500 pesos".

En la Unidad Obrera, Jaime es otro de quienes venden abarrotes, pero a diferencia de Margarita él pide como requisito una credencial como garantía de pago. "Si es común, y de hecho un tiempo dejé de hacerlo porque no me convenía, pero en pandemia tuve que regresarlo, porque había necesidad en ambas partes; ahorita llegan familias y ya saben que tienen que pagar en una semana. No entra el alcohol ni cigarros".

En noviembre, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó que hasta el 85 por ciento de los compradores deben recurrir a crédito o en un sistema de "fiado" para adquirir sus productos, incluso cuando las compras sean menores a 100 pesos

Vendedores indicaron a EL MAÑANA que el "fiado" es un sistema que le permite mantenerse activos, "Es muy raro quien fía en la ciudad, por ejemplo, una de mis hermanas tiene una tienda en Balcones y me ha dicho que no es tan fácil, porque llegan muchos vecinos nuevos, hay miedo que no les paguen, ya que tener una tienda, aunque hay movimiento, también son muchos gastos y preocupaciones de pagos a proveedores porque a uno también le dan el producto prestado", indicó Margarita.

Pocas ganancias...