Tapan baches con escombro

Cada vez son más los casos en los que, a su manera, ciudadanos de distintas colonias de Reynosa, cansados de esperar a que llegue el bacheo a sus destrozadas calles, utilizan escombro para cubrir los hoyancos que se observan en numerosas arterias de la ciudad.

A cuatro meses de distancia de que se cumplan dos años de la actual administración municipal, emanada del partido MORENA, numerosas calles siguen estando en el abandono e intransitables por tanto bache que hay y a los cuales los automovilistas tienen que hacer una serie de peripecias para no caer en ellos, dicen residentes de diferentes sectores.

A pesar de las afirmaciones que hacen frecuentemente funcionarios del municipio por cuanto a que están trabajando activamente en el mejoramiento de las arterias, la realidad es de que son precisamente los habitantes de esta fronteriza ciudad quienes están tapando los baches, a veces con tierra o caliche y otras con escombro y en ocasiones hasta con concreto hidráulico.

Mientras tanto, y pese a los constantes llamados que hace la población residente de las colonias populares, no hay respuesta ninguna de parte de quienes gobiernan la ciudad en cuanto a atender los servicios públicos primarios, como es el tapar los hoyos que hay sobre el asfalto o reponer las luminarias, que muchas no encienden, o bien, darle el mantenimiento necesario a infinidad de plazas públicas que lucen una imagen deplorable y que por lo mismo no acuden a las miles de familias a éstas.

Y ante la apatía de las autoridades municipales, la gente tapa con escombro infinidad de baches.