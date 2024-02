La nueva epidemia en Reynosa

Los suicidios van al alza.

El año pasado, los hombres encabezaron la lista al perder la vida en Reynosa, aunque son más las mujeres que lo intentan, pero que no finalizan el acto.

En el 2023 fueron 35 suicidios, de los cuales, 29 hombres y seis mujeres; en lo que va de este 2024 van cuatro suicidios: dos hombres y dos mujeres, pero, además, un caso de una persona que trató de aventarse de un puente.

Amadeo de León Carrillo, médico psiquiatra, comentó que el suicidio se da de forma multifactorial, pero generalmente, en el adulto joven, de los 20 a 30 años, es donde se ve con más frecuencia, sin embargo, después de eso sigue el joven-adolescente de 18 o 20 años.

"El ahorcamiento es lo más frecuente; sí hay más intentos en las mujeres, como ya lo hemos platicado, pero menos logran consumar el suicidio", dijo.

PERO PADRES SE SIENTEN CULPABLES

Generalmente, se empiezan a aislar, a retraerse, a evitar a la familia y muchas de las veces lo mencionan, pero es difícil para los padres aceptar que logren su objetivo o que lo vayan a hacer porque, obviamente, se sienten culpables, explicó de León Carrillo.

"Porque sí hay mucha culpa por parte de los padres en cuanto a por qué se quiere quitar la vida, qué hemos hecho nosotros como padres o yo como madre o como padre para que un ser querido se quiera quitar la vida, sobre todos los jóvenes, pero puede pasar también en adultos", expresó.

Los signos de alerta: insomnios, tristezas o falta de interés en sus actividades; llegan a decir que prefieren estar muertos. Hay antecedentes o con cierta frecuencia, ya sea que lo hayan intentado o lo hayan mencionado, aunque no siempre lo dicen directamente.

El psiquiatra señaló que ante estos signos de alerta es vital llevarlos con un especialista y no tener miedo.

"Porque da mucho miedo preguntar, inclusive, a los mismos profesionistas de otras áreas, no psiquiatras; piensan que si uno les pregunta es como si estuvieran invitándolos, y no, es al revés, es que ya tengas más conciencia, están verbalizando y también que otra persona lo pueda saber disminuye un poco la carga", apuntó.

Invitó a las familias a actuar y de esta forma frenar el alza en casos de suicidios que se están dando en la ciudad."No subestimen cuando un hijo, cuando un familiar o el papá hacen un comentario de que quisieran morirse, que quisieran ya no vivir, que quisieran estar dormidos o quitarse la vida, porque están sufriendo; inmediatamente acudir con una persona especializada en salud mental, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, o si no tuvieran, pues un médico general, pero acercarse, porque muchas veces, ya el verbalizar, el hablar con otra persona, con un profesional, uno ve diferentes las cosas que cuando nada más está uno pensando, dándole vueltas a lo mismo; entonces, se mortifican y no ven sus soluciones", dijo.

CUARTA CAUSA DE DEFUNCIÓN, DE 15 A 29 AÑOS

"Hay personas que tienen depresión y nunca han intentado quitarse la vida, y hay personas que no la tienen, que nunca tuvieron, pero pasaron un episodio bastante complejo y llegan a tener este tipo de conducta suicida". Astrid Zapata Psiquiatra

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 700,000 personas que se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo y es la cuarta causa de defunción entre un grupo etario de 15 a 29 años, aunque el suicidio es multifactorial y puede ocurrir a cualquier edad.

Astrid Zapata, psicóloga, comentó que el quitarse la vida es una tragedia que afecta a muchas familias, a sus comunidades y sus países, por lo que es importante, en la medida de lo posible, ayudar a esa persona que está sufriendo y que está pasando por situaciones difíciles de afrontar.

"Es un problema multifactorial; no hay una sola determinante que va a dar, hay personas que tienen depresión y nunca han intentado quitarse la vida y hay personas que no la tienen, que nunca tuvieron, pero pasaron un episodio bastante complejo y llegan a tener este tipo de conducta suicida; sin embargo, hay cosas que nosotros tenemos que observar que se llaman factores de riesgo, cuáles son esas situaciones que van a aumentar la probabilidad de que un efecto nocivo en la salud, en el bienestar de la persona, se vaya degradando y tomar otro tipo de decisiones", recalcó. Los factores individuales son, si alguien ya lo ha intentado en el pasado, es muy probable que vuelva a querer quitarse la vida; la planeación que se junta con otros trastornos, como el límite de la personalidad, donde tienen dependencia hacia su pareja.

El consumo nocivo de alcohol, de tabaco o de algunas otras drogas y otros factores como pérdida de trabajo, temas financieros, desesperanza dolor crónico, antecedentes y la discriminación.

"Si nuestros familiares nuestros seres queridos empiezan a tener los factores de riesgo, que empiecen a decir ya mejor me quiero morir, a lo mejor solamente están teniendo idea, pero hay que hacer algo, todavía no pasan a otra etapa de planeación, pero si todo el tiempo están observando, que ya nada más quiero que mi hijo crezca y ya mejor si la vida me lleva o ya no tiene sentido, etcétera podemos comenzar a ver estos detalles", expresó.

Si en la familia algún ser querido pasa por este problema, o un amigo o conocido es importante recurrir también a programas de salud, atención integral médico, legal, psicológico, porque siempre hay una esperanza.

A nivel nacional se tiene una línea de la vida, las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que pueden marcar al 800 9112000 o en el International Mental Group al WhatsApp 8993559397

"Si alguien está pasando una crisis, una dificultad no tiene con quién hablar, se siente solo, no tiene recursos, no tiene economía, sientes que se ha acabado todo pues un profesional de la salud le puede atender, más vale comenzar a tiempo o llegar hacia algo más complicado como la pérdida de la vida de nuestro ser querido, no te sientas solo siempre va a haber alguien que te va a acompañar", finalizó.