Luchan contra el cáncer

Las mujeres estamos hechas de una materia muy especial. Veo a todas ellas y no me queda más que, no sólo reconocerles, sino agradecerles que estén con nosotras, que nos den la muestra de ese poderío femenil.¨ Claudia Antonia Estrada Ramírez jefa de enfermería de la Unidad Médica Ambulatoria del Hospital 15

Para que una mujer salga adelante del cáncer se requieren de múltiples factores que incluyen el tratamiento, pero de la misma forma el apoyo de su familia y la atención psicológica para enfrentar la enfermedad.

Alrededor de entre 60 a 80 pacientes con cáncer atiende el área de quimioterapia del hospital número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa.

Claudia Antonia Estrada Ramírez, jefa de enfermería de la Unidad Médica Ambulatoria del hospital 15, comentó que el salir adelante tiene mucho que ver con la fase en la que se detecta el cáncer de mama, así como las características que tenga como factores de enfermedad; por ejemplo, si tiene antecedentes familiares, la red de apoyo con la que cuentan y su estado de ánimo.

"Es muy individual, pero podemos decir, en términos generales, la gama de tratamientos que existen en la actualidad es muchísimo más amplia y le da muchas más oportunidades a la mujer hoy en día de salir adelante", dijo.

APOYO PSICOLÓGICO

Explicó que el equipo de quimioterapia del hospital 15 de Reynosa ha desarrollado competencias a lo largo del tiempo sobre la manera de dar el tratamiento, trabajar con las reacciones adversas a los medicamentos de manera eficaz, eficiente y también como apoyo psicológico.

"Es una cosa directamente relacionada con que ellas salgan adelante y lleven a buen fin su término del tratamiento y puedan salir adelante con éxito", expresó.

Como parte de la conmemoración de ayer jueves del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, a las pacientes se les hizo un convivio y una sesión de fotos para reconocer todo el esfuerzo que hacen para salir adelante.

"Las mujeres estamos hechas de una materia muy especial. Veo a todas ellas y no me queda más que, no sólo reconocerles, sino agradecerles que estén con nosotras, que nos den la muestra de ese poderío femenil, ese poderío de mujer con el que dan cuenta, de que sí se puede y que debemos de seguir siendo lo que ellas son, guerreras", dijo al enviar un mensaje a las pacientes.