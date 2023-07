Llamado a regularizar situación fiscal: SAT

En caso de no contar con e.firma y Buzón Tributario con medios actualizados en la fecha estipulada, el SAT asignará al contribuyente en el régimen fiscal que corresponda con su actividad, y perderá así los beneficios que ofrece Resico¨. Víctor Manuel Ceferino de la Cruz Administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas 4

Un total de 250 mil personas que están inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), de Ciudad Mier hasta San Fernando y que forman parte de la región 4 del SAT, deben regularizar su situación a más tardar hoy viernes 30 de junio, que es el plazo oficial o, de lo contrario, serán cambiados de régimen de forma automática.

Víctor Manuel Ceferino de la Cruz, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas 4, en entrevista a EL MAÑANA de Reynosa, comentó que es importante regularizar la situación fiscal de los contribuyentes que ya son parte de Resico, para que continúen con los beneficios del régimen que facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta, que van de 1 a 2.5 por ciento, cálculo automático de impuestos y simplificación de precarga de información.

Para quienes ya son parte de este régimen, a más tardar el 30 de junio deben contar con buzón tributario habilitado, medios de contacto actualizados, e.firma y estar al corriente en la presentación de sus declaraciones.

"La autoridad puede migrarlos de régimen al régimen de personas físicas con actividad empresarial profesional; ¿qué implica esto?, que cambia su forma de tributación; en el régimen simplificado de confianza ahorita tienen varios beneficios", precisó el entrevistado.

Explicó que Resico vino a sustituir el régimen de incorporación fiscal, que eran solamente personas físicas y contempla ahora a las personas morales con ingresos anuales menores a 35 millones de pesos, o personas físicas con ingresos anuales menores a tres millones 500 mil pesos, que realicen las siguientes actividades: empresariales y profesionales, como restaurantes, tiendas de abarrotes, ferreterías, entre otras; además, abogados, contadores, médicos, entre otros, de arrendamiento de departamentos, casas y locales comerciales, agrícolas, ganaderas, entre otros.

"Si ya cuenta con la firma electrónica, pero no tiene activo el buzón tributario, pueden acercarse a la sala de internet para ese servicio, les ayudamos a hacer la activación del buzón y no se requiere cita; hay muchos contribuyentes que no tienen activo el buzón, porque había un periodo de gracia y la fecha límite es hasta el 30 de junio", expresó.

El funcionario del SAT local comentó que se ha visto reflejado un incremento en la demanda de servicio de firma electrónica.

"Estamos brindando servicio al momento de tramitar la firma electrónica; también se le activa el buzón tributario y en caso de que haya un contribuyente que tendrá declaraciones pendientes, se les ayuda a regularizarse", recalcó.

Por el momento, no hay indicaciones de que habrá prórrogas y hoy, 30 de junio es el último día para regularizarse.

FACILIDADES