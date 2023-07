Rebasan los ambulantes a la Coepris

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) reconoció que se ha visto superada por negocios ambulantes que se instalan en los 43 municipios y no pueden verificar que cumplan con medidas sanitarias.

El comisionado Alberto Moctezuma Castillo señaló que se requiere de un "ejército" de verificadores para supervisar los establecimientos comerciales ambulantes que hay en Tamaulipas, lo cual resulta imposible.

A la par, las enfermedades gastrointestinales se han incrementado en las últimas cuatro semanas, de acuerdo con datos recabados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

En la semana 20 se registraron cuatro mil 120 casos de enfermedades gastrointestinales en el estado, sin embargo, para la 24 aumentaron a cuatro mil 646.

Actualmente, se han registrado 90 mil casos de pacientes que presentan cuadros de tifoidea, diarrea aguda, colitis, rotavirus, gastroenteritis y otras infecciones estomacales ocasionadas por bacterias, parásitos y otros microorganismos que resultan de gravedad en humanos.

Pese a lo anterior, el titular de la Coepris aseguró que "Hasta ahorita no tengo ninguna alerta sanitaria en todo el estado; no me han reportado ningún brote de diarrea, ni una situación. En Epidemiología, tanto la Secretaría de Salud como nosotros lo revisamos".

La recomendación que emite, más allá de operativos de verificación, multas, o sanciones, es que la población no consuma alimentos en la calle para evitar contraer alguna enfermedad.

"Es imposible estar atrás de todos los vendedores de alimentos, de carretones, que en la noche abren muchos negocios de alimento. Hacemos nosotros muestras al azar, no al 100 por ciento, tendríamos nosotros que tener un ejército de verificadores", dijo.

En ese tenor, aseguró que la Coepris no puede aplicar sanciones a los negocios por incumplir con las medidas sanitarias, ya que no tienen la facultad de autoridad sancionadora.

"Donde tenemos una situación de alerta, ahí es donde actuamos y suspendemos temporalmente si es necesario. Pueden llamar al 01800 Coepris, y pueden inclusive denunciar".