Lento y costoso el sistema del predial

Por: Isbac Martínez

Diciembre 16, 2024 -

Regidores de oposición señalan que el sistema que utiliza el Gobierno municipal para el cobro del impuesto predial es lento y costoso, por lo que cuestionan los beneficios, cuando existe un sistema gratuito y ágil en cuanto a la atención a los contribuyentes.

Joaquin Ramírez Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PAN, destacó que Reynosa es el único municipio que utiliza un sistema diferente para el cobro de esta contribución y que por todos son conocidas las dificultades que padece la ciudadanía al momento de acudir a cumplir con esta obligación o realizar algún trámite en este departamento.

"El sistema que se tiene no es el adecuado, es un sistema que nos está costando. El Estado, a nivel catastral, tiene un sistema que no tiene costo para ningún municipio; hay 42 municipios que manejan el sistema catastral y Reynosa es el único que no está incorporado a este sistema que no cuesta nada", explicó.

Agregó que, además del sistema gratuito y eficiente, la asesoría y capacitación para el manejo de éste son otorgadas por el Gobierno del Estado, por lo que no representaría ningún costo para los reynosenses utilizar este software, además se vería reflejado en un mejor servicio al realizar algún trámite catastral.