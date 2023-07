¡No más apagones!

Sí es importante que los transformadores estén en buenas condiciones, que haya la distribución para que pueda soportar los ajustes y poder ir poco a poco equipando a la escuela para que pueda tener los aires acondicionados necesarios¨ Ma. Edith García Juárez directora del Centro de Atención Múltiple Rotario Reynosa

La ola de calor que afectó a la frontera orilló a los planteles escolares a modificar los horarios para trabajar de acuerdo al calendario escolar, sin afectar la salud de los estudiantes, por lo que piden que la CFE refuerce su equipo para evitar los apagones el próximo ciclo escolar.

María Edith García Juárez, directora del Centro de Atención Múltiple Rotario Reynosa comentó que al llegar la notificación por parte de las autoridades educativas, lo primero fue resguardar la salud y el bienestar de los alumnos, para eso se hicieron tolerancias en los horarios de entrada y salidas.

"Cabe mencionar que los alumnos vienen de las periferias de la ciudad, a veces hasta una hora hacen de camino, pero poco a poco los papás fueron los que tomaron los criterios para poder mandar a sus hijos o no; nosotros aquí estamos trabajando como lo marcan las autoridades y también hicimos que se suspendieran todas actividades fuera de los salones, los recreos y todas actividades, todo se realizó dentro de los salones porque los calores eran muchísimos", dijo.

Explicó que los aires acondicionados sí cumplían la función de estar en "el aire fresco", sin embargo, no era suficientes para el espacio de los salones y para la cantidad de alumnos que tienen, ya que para Educación especial se pide un promedio de 16 alumnos por grupo.

El CAM tiene 136 alumnos que están distribuidos en ocho grupos: seis asisten en el turno matutino y dos en el vespertino.

"Por esta razón los papás han tenido los criterios, han tomado ellos las decisiones de si los mandaban o no; nosotros lo que hicimos fue a dar tolerancia a las salidas, es decir, que el padre puede venir a la disposición que él quiera, tolerancia en las entradas, seguir haciendo hincapié que los muchachos traigan el agua, seguir dando las facilidades", expresó.

LO QUE REQUIEREN

La directora del CAM explicó que requieren de tener un soporte por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque sufren de cortes de electricidad ante el intenso calor, cambiar la malla sombra y contar con más aires acondicionados, pero principalmente el tema de los transformadores.

"Sí es importante que los transformadores estén en buenas condiciones, que haya la distribución para que pueda soportar los ajustes y poder ir poco a poco equipando a la escuela para que pueda tener los aires acondicionados necesarios para el espacio y para la cantidad de alumnos que hay en cada salón. Los salones son grandes, ni con dos aires acondicionados se completa, entonces no podemos ir comprando aires acondicionados si todavía nosotros no vemos que las instalaciones de la Comisión o que hay bajas de corriente, porque se va a hacer un gasto que va a traer otras consecuencias y que a lo mejor no se va a aprovechar", argumentó.

TERMINAN LAS CLASES

Hoy viernes terminan de forma oficial las clases para los estudiantes y a partir de la próxima semana se hacen desarrollos por medio de las tecnologías, así como curso de formación continua para la capacitación de los maestros.

QUÉ OFRECE CAM

El Centro de Atención Múltiple ofrece dos talleres, es A y B; uno es de servicios generales, otro de panadería, manualidades y cocina, que están distribuidos por fases.

La primera fase inicia con rotación, luego viene la alternancia 1, alternancia 2 y escenarios productivos; a partir de que inicie alternancia, los estudiantes salen a prácticas a los diferentes lugares de la ciudad donde ya se hizo la gestión previamente para que lleguen acompañados de sus maestros y puedan ellos realizar las prácticas en esos espacios, explicó la directora del plantel.