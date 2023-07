´Tiene alcalde incendiado Reynosa y no lo ve´: Ismael

Ismael García Cabeza de Vaca, senador de la República, lamentó las declaraciones hechas a través de un video por parte del alcalde de Reynosa, en donde acusa al exgobernador de estar detrás de una estrategia de persecución y "fabricación" de delitos.

Entrevistado en exclusiva por EL MAÑANA, expuso que el episodio del trámite de la carta residencia para el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca no tiene nada que ver con sus afirmaciones de que se interpuso una orden de aprehensión en su contra por negarse a la expedición de dicho documento.

"Es lógico que recurra al villano político favorito en este momento al exgobernador (Francisco García Cabeza de Vaca), cuando es evidente que tiene grandes y graves problemas en materia de abandono y ausencia de obras en la ciudad, hay un profundo tema con la inseguridad y la violencia.

Reynosa se está incendiando en medio de la violencia y parece que el alcalde de Reynosa no lo ve, y no lo digo yo, sólo veamos los hechos que han estado sucediendo y pregunten a los ciudadanos", afirmó.

Indicó que por parte del ex –gobernador no hubo ningún recurso de queja o denuncia ante la insistente oposición a entregar la carta de residencia, que fue el motivo de su visita el pasado lunes a Palacio Municipal.

"Dos veces he acudido para obtener el documento, ahora llevamos un notario público para dar fe de los hechos; en un segundo intento nos recibieron la documentación, pero no me informaron si procedió o no", asentó.

Ismael García Cabeza de Vaca anunció que aun con todos estos obstáculos que han sido objetivo, este viernes su hermano solicitará su registro como aspirante a la candidatura de la coordinación del Frente Amplio por México.