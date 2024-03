Se requieren políticas públicas para la salud bucal

El 20 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Salud Bucal , en donde se hace hincapié en promover prácticas en este rubro de salud.

Presentamos en entrevista a la doctora Nancy Obregón, especialista en salud bucal, la cual nos hablará de aspectos importantes sobre este tema.

Sabemos que, de acuerdo a estadísticas, más de la mitad de la población infantil no ha ido nunca al dentista y presenta problemas de caries a temprana edad. Bajo tu experiencia ¿qué nos puedes platicar?

Sí, claro. En mi experiencia he visto que es cuestión cultural, no tiene nada que ver que la persona tenga o no tenga dinero, obviamente sí influye el hecho de que no se tenga el recurso económico para ir a consultar con un dentista; muchas personas no tienen servicios médicos, eso limita el acceso a la salud bucal, por eso el incremento de caries en niños y, aunado a esto, el aumento del consumo de azúcares; es decir, todo lo que se consume en las harinas todo eso influye, sobre todo porque en muchas de las ocasiones no hay un cepillo dental en casa, porque no hay la costumbre o la cultura indicada por los padres de que se cepillen los dientes adecuadamente, entonces, eso es más que nada lo que da pauta a que incremente ese nivel de caries en los niños, y lo más preocupante, no sólo en niños, también en adultos se presenta este problema.

¿Por qué es cultural?, ¿le damos poca importancia a la salud bucal?

Sí, de hecho es evidente y creo que es importante hacer notar esto: las personas dejan de lado la salud bucal y es la carta de presentación, desde una bonita sonrisa, hasta que pueda oler mal o no la boca por cuestión de higiene, y es algo que la gente no te lo va a decir, simplemente se va a alejar; por lo tanto, es necesario que desde pequeños se tenga más información, primero desde casa, después las primarias, educar a un niño, no solamente ir un día con alguna campaña de limpieza dental, sino que tienen que haber por medio de las escuelas; se tiene que ir implementando esta cultura, hacer un espacio los maestros para que le den importancia al lavado de dientes, esto hace que se cree un hábito en los niños, cosa que en la actualidad no lo hay.

Cuéntanos, ¿cuánto tienes ejerciendo como profesional de la salud bucal?

Tengo alrededor de 27 años ejerciendo mi labor de odontóloga, pero yo empecé trabajando con una dentista cuando tenía 13 años, comencé a ayudarle, entonces, a partir de ahí, de lo que yo viví y aprendí, fue que nació mi vocación en está área de la salud; a partir de su trabajo de esa dentista a mí me inspiró para continuar en esta carrera, también inicié y otra cosa que me inspiró es que yo quería ayudar a las personas de bajos recursos; es por eso que en la actualidad lo que hago es unirme a fundaciones. En la actualidad brindo mi labor social en una fundación que apoya a mujeres, víctimas de violencia o están solas, madres solteras y, obviamente, no tienen el recurso como para atenderse ellas o atender a los niños; entonces es cuando entro yo ahí, hago una agenda con estas mujeres, quien quiera anotarse en esa agenda para poderlas atender, ya sea sin costo o con un costo muy bajo, para mí es gratificante saber que con tan sólo una limpieza se les levanta el ánimo y la autoestima a esas mujeres que están pasando por esa situación.

También me he puesto en contacto con centros de rehabilitación, en donde atendemos a jóvenes que han atravesado por problemas de alcohol, drogas, para atenderlos también; obviamente ellos están tratando de salir de ese problema y ayudando de esta manera, aunque sea con una simple limpieza, un profilaxis, que para muchos puede ser nada, no sabes para muchos cómo les cambia la vida, el sentirte limpio, esa sensación y porque lo he visto en toda mi carrera, en los años que tengo como dentista, una limpieza te cambia la vida.

¿Qué crees que haga falta en nuestro país para que se impulse este tipo de hábitos?

Fíjate que en muchos hogares no se cuenta con un cepillo para toda la familia, sobre todo los más pequeños, pero se pueden crear habilidades para cepillarse los dientes; sabemos que nuestros antepasados, antiguamente, con una tortilla quemada la machacaban y con eso se cepillaban los dientes; tenían esa costumbre para sentirse limpios aunque fuera con eso, entonces, no es tanto el cepillo, sino que quieran cepillarse.

Haciendo un comparativo con otros países, específicamente ¿cómo son allá los hábitos de limpieza bucal?

Fíjate que en mi experiencia, en mi consulta diaria, me llegan pacientes jóvenes, libres de caries que vienen de Estados Unidos, porque allá sí existe esa cultura médica; desde pequeños se les agenda citas con el dentista y las mamás están pendientes de llevarlos, eso ayuda, porque cuando son adolescentes, a diferencia de México que llegan con crisis bucal, estos niños o adolescentes llegan a esta edad muy bien de sus dientes; a diferencia, en México, en ese mismo rango, llegan con mucha caries.

¿Sería necesario que se impulsaran políticas públicas, en ese sentido, de promover, de alguna manera obligada, la salud bucal?

Sí sería necesario que fuera de alguna manera gratuito o como parte de la salud básica en todos los centros de salud en el país; también sería necesario promover la participación de las universidades que cuentan con estas carreras de Odontología para que sigan brindando servicios básicos de limpieza bucal a bajo costo y acercar a la población a estos centros universitarios.

¿Que sería necesario para llevar a cabo una limpieza bucal correcta o un cepillado correcto?

Sobre todo, resaltar que no importa la marca del cepillo, sino simplemente la mecánica con que lo hagas; eso es lo importante. El hilo dental también es muy importante en la limpieza de nuestros dientes para quitar el posible exceso de comida; si se cuenta con un puente dental, es necesario usa hilo dental especial que se puede encontrar en cualquier farmacia a precios accesibles.La pasta también es un vehículo solamente, no se necesitan marcas, simplemente que la utilices; la pasta se aplica en seco al cepillo, es importante recalcar que éste se debe cambiar cada tres meses; una bolita de pasta al centro, no es necesario llenar de pasta el cepillo, comenzar con las cerdas hacia arriba, giramos hacia abajo en todos los dientes, de arriba hacia abajo haciendo este movimiento y, asimismo, con los dientes de abajo para retirar placa bacteriana, esto evitará que se forme la caries.

Son consejos sencillos, pero que nos pueden librar de formación de esa dañina caries en nuestros dientes.

Problema de salud