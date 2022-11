Llenan reynosenses fiesta infantil; convocan en redes

En entrevista para EL MAÑANA explicó que pasaron minutos para que el salón de eventos en la colonia Cumbres comenzara a llenarse de familias, niños, música, juegos, shows, alimentos, regalos y muestras de solidaridad.

El festejo era para su sobrino José Gabriel por motivo de su sexto cumpleaños. "Somos una familia muy pequeña, así que el evento estaba planeado para un máximo de 30 niños, pero desafortunadamente los invitados no llegaron y eso me puso triste, me conmovió ver a mi sobrino solito con una primita, así que tuve la idea de hacer la publicación; no pensé que fuera a tener la gran respuesta, por lo que todos quedamos sorprendidos cuando como que eran muchísimos los que llegaron".

La publicación causó conmoción entre la sociedad reynosense, quien se solidarizó y atendió el llamado, incluyendo un grupo de show infantil que brindó un servicio gratuito, fotógrafos, motociclistas, así como familias que llevaron alimentos.

La abuelita de José Gabriel indicó que todos quedaron atónitos ante la llegada masiva de personas; en especial los padres del menor, quienes se preocuparon porque todos recibieran un buen trato y comida. "Fue algo increíble, de estar a punto de llorar y con ese sentimiento de tristeza, pasamos a la emoción, a los nervios de qué íbamos a hacer para atender a tantas personas. El salón nos regaló una hora extra, nos dio pizza, llegó un show, motociclistas, familias que también llevaron comida; éramos muchos los que estábamos ahí sin conocernos, pero con el mismo sentimiento".

Las fotografías y videos que se compartieron muestran un cambio drástico, de un panorama con mesas y sillas solas, a un salón completamente abarrotado de reynosenses.

Una gran herramienta...

La tía y abuelita del festejado coincidieron en que las redes sociales son una herramienta eficaz para encontrar solidaridad y apoyo en momentos de crisis, por lo que agradecieron a toda la gente de Reynosa que atendió sin interés y sin conocerlos, el llamado. "Hace algunos años a mi me pasó lo mismo que a mi nuera, en una fiesta me dejaron sola, así que me reflejé en su sentimiento, por eso cuando llego toda la gente nos sentimos arropados, a todos les decimos que muchas gracias, no hay más que agradecimiento, nos dieron una de las mejores experiencias de la vida y una fiesta inolvidable".