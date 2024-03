Fusionan las tradiciones: Ya viene el domingo de pascua

El Mañana / Staff.- La tradición del Domingo de Pascua se funde entre la moda actual y ahora se venden huevos no sólo de superhéroes, sino de Alfredo Olivas con Julión Álvarez, que son los prófugos del anexo, Maluma y Bad Bunny.

La señora Nena Villarreal, residente de la colonia La Cañada, desde hace 16 años disfruta de esta temporada de Semana Santa realizando los tradicionales huevos de pascua.

En la colonia ya conocen sus creaciones: huevos de superhéroes, las princesas, los emojis y hasta los cantantes de moda.

Este año juntó 15 cajas y le ayudó su familia, ya es una tradición donde todos participen y ponen su granito de arena.

"Yo tengo muchos años ya con esto y pues mi familia me ayuda bastante, porque ellos me juntan los cascarones también, sea mi mamá, mi comadre, mi nuera, unas primas y, pues es una tradición, ya no la puedo dejar, porque si la dejo la gente me va a buscar aquí, aunque ya tenga cerrado ellos me tocan en la noche y como soy muy accesible, o sea, yo les digo yo aquí vivo y me pueden tocar", dijo.

La tapa de huevo la da en 140 pesos, los compradores eligen la figura y es el mismo precio, además ofrece diademas de coneja, cubetas para poner los huevos.

"Sí, pues esos ya son accesorios, aparte porque también voy conforme a lo que la gente me pide, o sea, me decían ¿no tiene canastillas? ¿no tiene orejas? pues ya llevan todo completo", recalcó.

Decoran huevos sobre personajes de moda.

Es una tradición festiva en la frontera.