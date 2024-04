Conozco a Reynosa y sus necesidades como nadie: Mauricio de Alejandro

El Mañana / Staff.- Mauricio Arturo de Alejandro Martínez se autodefine como un activista ciudadano, político y gestor de tiempo completo, como un "caballo negro", siempre dispuesto a competir en una ciudad atribulada de necesidades y carencias en servicios urbanos, problemática añeja y que sólo los tiempos de campaña matizan, al dotarlas de nuevas promesas que, muchas de ellas, pronto terminan en el olvido. Pero ahí está el actual candidato a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dispuesto a recordar lo incumplido y señalar lo que prolíficamente se ofrece y no se cumple.

Llegó puntual a la cita editorial con EL MAÑANA, que ha dispuesto un diálogo abierto y que abone al conocimiento de los protagonistas del proceso electoral 2024 en Reynosa.

Saluda al staff y al entrevistador, y sin abandonar la sonrisa con la que llegó, añade: "Muchas gracias a EL MAÑANA por la invitación y apertura informativa; muchas gracias a la familia Deándar, aquí estoy para charlar con ustedes y me permitan dar a conocer a los reynosenses mis propuestas", refiere emocionado.

"Tenemos que convencer con propuestas e ideas. Soy un ciudadano y político limpio. No acabo de salir del penal, no tengo demandas o 26 amparos"





15 AÑOS RECORRIENDO LAS COLONIAS

Cumplida la primera semana de su proselitismo, expresa ser recibido con calidez y ánimo entre las familias de las colonias que ha recorrido. "Uno se va ganando las cosas, no aviento confeti, no me echo ánimo yo solo; conozco las colonias, he recorrido y dialogado con las familias en los últimos 15 años, veo a los demás políticos "güeritos" sin asolearse, no sé si hagan su campaña desde la oficina.

Estamos en una elección histórica en donde todos juegan; no nos dejaron fuera, como intentaron con toda clase de obstáculos, vamos cuatro en la boleta electoral, y sólo yo vivo en Reynosa; tenemos que romper esa costumbre.

Que digan que les duele Reynosa sin vivir en ella, y vivir en el Valle de Texas, carece de lógica y fundamento; no satanizo a quien viva al otro lado de la frontera, pero que vengan a decir que les duela la ciudad... Algunos hablan de "nueva política", no tienen nada nuevo, son refritos del PRI, PAN o Morena.

Todos emanamos de un partido político, pero debemos ser congruentes: yo enfrenté la partidocracia cuando intenté postularme como independiente, pero fue imposible cumplir sus requisitos. La partidocracia sólo ha generado un negocio lucrativo de quienes viven de la política.

Hoy, las necesidades y problemáticas que escucho son las mismas; siempre veremos nuevas necesidades en una ciudad creciente como Reynosa. Tenemos una oleado de migración y de quienes llegan a esta frontera a emprender".





PROPUESTA DE GOBIERNO, CON BASES

"Las necesidades básicas son crecientes. Reynosa pasó de ser un pueblo a una ciudad; la necesidad nos volvió creativos y pretendemos mejorar, y eso lo escucho con frecuencia, pero ese cambio, sin metas, no será posible. Las problemáticas son diferentes de una colonia a otra; en algunas hay ausencia de agua, alumbrado, limpieza, calles, etc.

Nuestro proyecto de gobierno para Reynosa está cimentado en cinco ejes rectores bajo respaldo del Código Municipal y Estatal y en temas internaciones de ONU- Hábitat. Escucho decir a alguien: ´vamos a hacer 100 hospitales´, y yo pregunto: ¿cómo lo hará?, ¿con qué recursos?, ¿qué quitarán para hacerlo?

Yo soy un ciudadano y político limpio. No acabo de salir del penal, no tengo demandas o 26 amparos, no soy huachicolero, no estamos acusados o demandados por nadie, y aún así me catalogan como "el malo" de la película en esta elección".





REYNOSA HA TENIDO SUFICIENTE

En el diagnóstico de Reynosa, el candidato del PRD a la presidencia municipal expresa que parece que, en materia de ofertas de propuestas de campaña, se ha dicho todo y no se ha cumplido nada.

Por ejemplo- Carlos Peña Ortiz- el actual alcalde, "Anda haciendo su campaña sin solicitar permiso al Cabildo para ello, rompiendo las reglas y la Ley; su intención de reelección es una reelección económica, es de Morena, no es el pueblo, pues yo no he escuchado a nadie en las colonias que diga ´tenemos un buen alcalde o buen gobierno´. Y no es personal, como lo ha tomado, no estoy de acuerdo en su reelección, porque no está bien ni avalo a esos diputados que dijeron estar contra su reelección y, aún así, ahí van por una reelección y fueron a "engordarle el caldo" al candidato de Morena en Reynosa.

No haber tramitado licencia al Cabildo le da ventaja y no es una cancha pareja para todos, pues es bien sabido que ha hecho campaña itinerante desde su puesto público; con sus 90 mil pesos de sueldo no creo solvente 26 amparos y todo ese aparato de publicidad y propaganda. Ya es tiempo que esa familia se vaya a descansar y nos deje administrar y decidir en nuestra ciudad".





RESULTADOS Y NO SIMULACIÓN

"Tenemos que convencer con propuestas e ideas y no comprando conciencias con dinero o dádivas. Ya aprendí yo lo que no se debe hacer en política, el problema más grande es la corrupción, pero en Reynosa es la simulación; el alcalde hace como que trabaja, el Cabildo hace como que trabaja y simula, ganan 100 mil pesos al mes y yo creo que esos cargos deben ser honorarios y responderle a nuestra ciudad con resultados".

Mauricio de Alejandro se dijo respaldado por un equipo de trabajo en su campaña y una planilla al Cabildo que son auténticos ciudadanos y profesionistas que no han vivido de partidos políticos y la política, calificándolos como "los nuevos líderes".

Promover una seguridad social que se enfoque en el combate del delito del fuero común y prevenir sus causas, estableciendo estrategias de participación conjunta de autoridades y ciudadanos; es decir, una unión integral que vaya por soluciones y no ahondar los problemas.

"Seguridad pública, terminar con los abusos de autoridad y corrupción; los tránsitos no se llamarán así, ahora serán Movilidad Social, vamos a cambiarles el nombre, con elementos jóvenes y con un rendimiento físico y un acompañante de policía auxiliar de barrio con nivel académico profesional. Serán muy bien pagados y le vamos a entrar de frente al tema de la seguridad pública, como lo exigen los reynosenses, sin tolerancia para nadie y con respeto y promoción de garantías y derechos civiles.

Soy la única opción que vive en Reynosa sin simulación y con compromiso de poner mano dura, reformar el tema del agua, mejorar a la Comapa, emprender un programa de rescate de espacios públicos llamado "Mi Reynosa Bello"; tengo muchas ganas de trabajar y servir, por eso les pido su voto este 2 de junio para mí y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)", apuntó Mauricio de Alejandro Martínez.

Mauricio de Alejandro realizó una visita de cortesía a El Mañana, en la que conversó con el periodista Hugo Reyna.

Y qué opina de ...

¿Migración?

Las ciudades más grandes se construyeron con la migración. Nosotros tenemos que aprender y tomar lo bueno de todos los países. Tenemos la intención de generar un mercado multicultural donde los migrantes puedan promover su gastronomía y su arte.

¿Sector agropecuario?

Muy golpeado. Es un sector muy olvidado. Tiene que ver con el tema de la naturaleza, con la sequía, con la falta de agua. Debemos volver a los temas de los microcréditos. Hacer estudios específicos para saber qué sí florece y qué no florece.

¿Transporte público?

Tengo como prioridad cambiar la flotilla de los camiones, sacar los camiones que estén muy dañados. Empezarle a dar una identidad a Reynosa.