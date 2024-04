Flagelo, ´violencia vicaria´: Víctima del delito llama a no dejar de luchar

El Mañana / Staff.- Después de que estuviera sin su hijo desde el año 2022, Christian Flores Guzmán pudo recuperarlo luego de mucho trabajo por parte de abogados de asociaciones y fundaciones dedicadas a ayudar a mujeres víctimas de violencia vicaria.

Christian fue víctima de violencia vicaria por parte de su expareja, Román P. L., un funcionario municipal, por lo que el caso se tornó complicado, porque se topó con todo un sistema burocrático.

Sin embargo, cuenta en entrevista que hace dos meses pudo recuperar a su hijo, lo que describe como fin de esa pesadilla que parecía interminable.

Todo comenzó un 16 de junio de 2022, cuando el padre sacó por la parte trasera de la escuela al niño, en donde se topó desde posible tráfico de influencias, pero ella nunca cejó en buscar justicia.

Actualmente, el niño tiene nueve años y un juez autorizó que el menor esté con su madre.

"Cuando me entregaron a mi hijo venía con problemas de salud, ahorita poco a poco se va recuperando", dijo.

Tanto su hijo como el padre ahora se ven en el Cecofam, que es el Centro de Convivencia, en donde a través de una reunión supervisada se ven sábados y domingos de 12 del día a 3 de la tarde.

Dijo que aún falta, no está resuelto el caso en su totalidad, pero sí puede decir que va por muy buen camino.

"Lo más importante, mi hijo está conmigo; espero que en este mes de abril, que es el mes de los niños, la autoridad haga justicia y haga valer los derechos de mi hijo", expresó.

Mandó un mensaje a todas las madres que están pasando por una mala experiencia como la suya.

Dijo que "Hay mucha gente buena que está dispuesta a ayudarte, sobre todo cuando sabes que lo que pides es justo; eso te da más fuerza para luchar".

Les dice que no "Dejen de luchar por sus hijos, que no se cansen, que aunque hay momentos en los que sí nos podemos derrumbar, nos da tristeza y depresión e impotencia, pero nada que el amor por nuestros hijos no pueda levantarnos. Que no decaigan".

Christian Flores Guzmán, víctima de violencia vicaria.

¿Qué es?

* La violencia vicaria es violencia de género. Se sustituye a la persona en la acción directa física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer.

* El objetivo es la mujer. La ejercen siempre hombres contra mujeres. Como en este caso, hacer sufrir a la madre quitándole a su hijo.