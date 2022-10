Denuncian negligencia del Hospital de Pemex

Explicó que desde el inicio tuvo una mala experiencia con el reumatólogo de Pemex, que ha negado rotundamente que tenga fibromialgia crónica y hernia en cervicales.

Entrevistada en su casa, señaló a El Mañana que ha tenido que acudir a médicos particulares, quienes le han dado el diagnóstico y de Pemex de Madero, pero pese a eso no le reconocen la enfermedad en el nosocomio local.

“Yo me inflamo, me da mucho dolor, llego a urgencias; empecé con deformidad en mis rodillas y me querían operar de emergencia, y en la actualidad, ahora en traumatología, que es el doctor Sandoval, me dice que no tengo nada; ahora resulta que primero lo tienes, me estás infiltrando, me estás ayudando con el dolor y me dices ahorita que no tengo nada”, dijo.

Desde el viernes esperan resultados de exámenes, por lo que pide el apoyo de los Derechos Humanos y a las autoridades de Petróleos Mexicanos que dé respuesta a sus denuncias.

Explicó que además es paciente psiquiátrica y se le detectó diabetes e hipertensión, por lo que es importante que tenga un tratamiento que le permita tener una vida digna.

“Es que ahorita llegan y dicen sí la vamos a tratar, se dan la vuelta y me dicen vaya y acuda, y luego me dicen no, es que no tiene nada. No sé qué es lo que quieren, si quieren más muertes de las que ha habido en ese hospital por tanta negligencia”, recalcó.

Argumentó que entre otros, actualmente no tiene zapatos adecuados para trabajar, pero que debido a sus dolencias se le inflaman los pies y no puede usar el calzado oficial, por lo que tiene que andar hasta en pantuflas.

“Quiero que por favor me responda el hospital, lo que son los jefes, el director, el subdirector, que no hagan caso omiso a este llamado y que hagan llamado a la cláusula 103 que dice que si una persona está apta para trabajar”.