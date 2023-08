Reconocen labor de buscadoras

El Mañana / Staff

¿Quién realmente investiga la comisión de un delito?, "En la mayoría de los casos son las víctimas quienes realizan las investigaciones, ante la omisión de la autoridad", señaló el doctor en Derecho, Juan Pedro González, luego de haber hecho algunos reconocimientos a dirigente de algunos colectivos de búsquedas en esta frontera.

Luego del hallazgo de un cementerio clandestino, el cual fue encontrado por familiares de las víctimas, ha venido dejando al descubierto la falta de capacidad por parte de las autoridades, pero no solamente esto, sino también la falta de capacitación y profesionalización por parte de las autoridades.

En su particular punto de vista, el profesionista también señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral no es malo, lo que sí no está bien son quienes operan este nuevo sistema de justicia, esto luego de que las mismas autoridades encargadas de procurar la justicia están al frente, lo que ocasiona que continúe la corrupción, que desde décadas se viene arrastrando.

Fue un gran cambio que no se ha aprovechado en Tamaulipas, en el 2016, pero que ya tiene más de una década en nuestro país, que si bien es cierto no se le ha dado la oportunidad a los jóvenes por el temor a que se tenga un error, lo que sí ha venido ocurriendo es que esté a punto de ser un sistema fallido por los mismos que operaban el sistema tradicional o inquisitorio y hoy estén al frente, sin que se haya depurado.

Pero lo más grave es que quienes están investigando los delitos son las familias de las víctimas, quienes por tener una necesidad de saber qué fue lo que pasó investigan y pasa lo que sucedió en nuestra ciudad, que es la sociedad civil quien está haciendo el trabajo de la autoridad.

Otra de las cosas graves que suceden es la falta de credibilidad en las autoridades; uno de los ejemplos más emblemáticos en las últimas fechas es el de Debanhi Escobar, en Nuevo León, o el de Ariadna Fernanda, en la Ciudad de México, donde hasta el fiscal del estado de Morelos ha sido detenido.