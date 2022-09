Tajante rechazo al aumento catastral

No estamos en el momento de subir impuestos; atravesamos una inflación, recuperándonos de la pandemia. Para las familias es un reto llevar lo básico a casa´´. Valentina López, Coparmex Reynosa

El gremio denunció que tampoco fue convocado a las reuniones de la junta municipal de Catastro, donde recientemente se revisaron ajustes a la tabla de valores catastrales; por ello, se explicó:

"No estamos en el momento de subir el pago de impuestos; estamos atravesando una inflación, recuperándonos de la pandemia. Para las familias es un reto llevar lo básico a casa; entonces, el incremento está de más. Sabemos que es necesario que ingrese recurso al municipio, pero se pueden enfocar a la cartera vencida; sabemos que son muchísimos los ciudadanos que no pagan y que llevan años con adeudos, no se puede perjudicar a los que sí cumplen", agregó López Hernández.