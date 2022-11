Ampliar frontera a horarios homologados, propone la IP

Se requiere ampliar más la frontera, ya que en hay estados donde hay maquiladoras y deben estar homologados con el horario de Estados Unidos.

Francisco Tenorio Rivera, síndico del contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Reynosa, comentó que en el caso de la frontera, en el trabajo de los industriales y empresas, es necesario estar coordinados con los Estados Unidos.

"Pienso que no sólo la franja fronteriza, si no alargar los kilómetros hasta Monterrey; hay maquiladoras no sólo en los 30 kilómetros, si no a 200 kilómetros; incluso, más allá se tiene que hacer" , dijo.