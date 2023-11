Incumplen código para preservar lactancia materna: Anayansi Carrillo

Actualmente no se cumple el código internacional para preservar la lactancia materna, por el contrario, las mujeres están inmersas entre la desinformación, una cultura arraigada y la falta de facilidades por parte de las empresas, aun así la leche materna le está dando la batalla a la fórmula.

En la sección "Conversando Con", de El Mañana de Reynosa, la Lic. Anayansi Carrillo, asesora de lactancia materna comentó que en la Ley Federal del Trabajo se dan seis meses de permiso para que las féminas puedan continuar con la lactancia; en este periodo tienen dos recesos de 30 minutos para que puedan hacer extracciones, aunque no todas las empresas lo aplican.

"En algunos casos sí, pero muchos patrones quieren, pues, a sus trabajadores en la empresa y no respetan tanto lo que dice la ley, y mami, por miedo de perder el trabajo", dijo.

Se cuenta, además, con el código internacional de la comercialización de sucedáneos, pero muchas veces los médicos no la aplican y consiste en que los botes de leche artificial deben de traer todos la leyenda de "La leche materna es el mejor alimento para todos los bebés", y no deben ser de colores llamativos, no deben ser con dibujos, no deben de tener nada que te contenga algún muñequito, no imágenes de madres ofreciendo leche artificial a un bebé, contentas o bebés recibiendo leche artificial contentos.

Además, los médicos en sus consultorios no deben tener muestras de leche artificial, ni tasas, plumas, ni nada referente a la marca, no deben dar muestras gratis a las mamás, ni desde el hospital ni en consulta, así como no debe existir ni propaganda de los productos en la televisión.

"Está hecho para proteger la lactancia materna, no tanto es para pelearse con la fórmula ni para que dejen de vender la leche artificial; no es eso, este código se hizo, se formó para preservar y proteger la lactancia materna. Hay hay variantes, por ejemplo, hay médicos desinformados que lo dan como un relleno cuando cualquier médico o profesional de la salud actualizado sabe que la lactancia no se completa con fórmula. Si mami está amamantando no necesita fórmula", recalcó.

LA BARRERA PRINCIPAL: LA DESINFORMACIÓN

La asesora de lactancia materna señaló que actualmente las barreras a las que se enfrenta la leche materna son la desinformación, la cultura y el miedo.

"Un reto es la desinformación del médico, de familia, también de mamá, papá, de creencias, de generaciones anteriores, que yo te crié así, etcétera, cuando lo natural y lo normal cómo el cuerpo alimenta, protege al hijo, el vientre lo alimenta y lo protege fuera de él, con la lactancia materna no existe al día de hoy un mejor alimento para un bebé, nada mejor que la leche materna".

De acuerdo a la asesora de lactancia materna son muchos los beneficios inmunológicos, psicológicos y la mamá también se recupera pronto, pero el dar lactancia materna se debe realizar con todas las medidas adecuadas.

"Si tu jefe no te da permiso si tus compañeros, no te lo permiten, sí tu supervisores, si no hay un apoyo para la mamá lactante, para que pueda preservar su lactancia materna, va a terminar dejándola" dijo.

Y agregó: "no lo van a hacer en el baño, nadie va a comer al baño, entonces no puedes tú extraer el alimento para tu bebé en el baño".

LOS MITOS

Explicó que muchas madres de familia se enfrentan a los mitos de que la leche es aguada, que no nutre, que se vuelve agua a los 6 meses, que dan cólicos, entre otros.

"Informarse, defender su lactancia, pedir también espacio, si se sienten muy abrumadas no están haciendo nada malo al pedir respeto, permítanse disfrutar su maternidad, permítanse sentir ese respeto y ese tiempo que necesitan para ustedes y para sus bebés", dijo.

LA FÓRMULA HABÍA GANADO TERRENO

Anayansi Carrillo, hizo el llamado a las madres de familia, a que den la batalla a la formula y que no tengan miedo de dar leche materna.

"La leche artificial nos había ganado terreno, pero ahorita estamos con todo con la leche materna, yo creo que somos el único mamífero que duda de su capacidad para alimentar a sus crías, porque ningún otro mamífero lo hace, el que tiene más información a la mano somos quién más duda, pero apoyo hay, información hay, mamá confía en tu cuerpo, confía en tu proceso porque tu leche siempre va a ser suficiente todo el tiempo que quieras amamantar", finalizó.

LAS RECOMENDACIONES