Vetan cortes de pelo ´no aptos´

El director de la escuela secundaria número 7 en Reynosa, Jaime Rodríguez Flores, comenzó a negar el acceso a estudiantes por su estilo de cabello, al portarlo largo o con formas "no aptas para ir a la escuela", según refirieron padres de familia, los cuales, ante EL MAÑANA, expresaron su molestia.

La revisión a los cortes de pelo se hace previo al ingreso a clases, y actualmente hay al menos un menor que permanece suspendido por esta razón. "No sé hasta cuándo vaya a estar suspendido, yo le dije a la subdirectora que nos diera una solución, y le dejé en claro, ni modo que le peguemos el pelo; por lo pronto no está tomando clases, porque no lo dejan entrar", agregó la madre de familia.

Recientemente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió una recomendación para que en las escuelas se respete el derecho al desarrollo a la libre personalidad, lo que abarca cortes y tintes de cabello, al ser parte de la apariencia del estudiante.

Ayer, justo al ingreso del turno vespertino, el director Rodríguez Flores se encontraba recibiendo a los estudiantes, pero al ver la presencia de reporteros no atendió.

Desde el patio brindó instrucciones a maestros para que se negara cualquier ingreso o declaración a la prensa.

Apenas en octubre, en este mismo plantel, en la escuela secundaria número 7 "Carlos Morales Sánchez", se registró un intento de riña entre los estudiantes, que derivó en una estampida con saldo de al menos una menor lesionada.

INVESTIGA EL CREDE