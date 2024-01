Venden pollos echados a perder

El Mañana / Staff.- Luego de una visita a distintos establecimientos comerciales de grandes marcas, como Soriana, donde se expende la venta de alimentos preparados, como ensaladas de pollo, de verduras y vegetales, carnes preparadas en adobo y pollos rostizados, se observó que no hay una eficaz regulación de parte de la dependencia encargada, como Coepris, para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de los distintos consumidores, incluyendo a los menores.

RIESGO

De acuerdo a una clienta de la tienda comercial Soriana, de la colonia Ribereña, varios productos cárnicos, exhibidos en charolas, se encuentran en etapa muy cercana y otros ya caducados en los distintos aparatos de refrigeración; sin embargo, y a pesar de que esto pone en riesgo la salud de los consumidores, tratan de "sacarlos¨ a la venta cuanto antes bajando sus precios, por lo que, ante la oportunidad de ahorrarse unos pesos, los clientes de estos lugares las adquieren, con lo que ponen su salud en una balanza.

Señaló una quejosa, quien prefirió omitir su nombre, que compró el pasado 3 de este mes su despensa, entre ésta un pollo rostizado, el cual tiene un costo de 113 pesos, sin embargo, al llegar a su casa para comer notó que éste tenía un olor raro; al comerlo sabía mal, pues estaba echado a perder. El pollo prefirió echarlo a los perros, pues no quiso arriesgar a sus niños y ella misma a enfermarse del estómago. "Lo tuve que echar a los perros porque apestaba un poco, pero al comerlo ya sabía demasiado mal y no quise que nos caiyera mal", señaló.

Dijo que guarda el ticket de compra, pero no quiso ir a reclamar porque el personal no hace caso y pone pretextos de forma grosera para no devolver el dinero, "Definitivamente no vuelvo a comprar comida hecha en ese lugar, y la carne cruda está ya caducada, mejor a buscar otros lugares o carnicerías", señaló molesta.

Pidió que las autoridades encargadas de vigilar la preparación de los alimentos, en este caso Coepris, no sólo se vayan contra los pequeños comercios, pues asegura, "Están más limpios y venden más sano que esas cadenas comerciales que nomás bajan los precios para sacar sus mercancías que casi se echan a perder", concluyó molesta.