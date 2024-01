Se acuartelará Bienestar para evitar fraude electoral

El Mañana / Staff.- Para evitar señalamientos de presunto fraude electoral, la delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas acuartelará sus vehículos durante el periodo de veda electoral, adelantó el titular Luis Lauro Reyes Rodríguez.

SE QUEDARÁN EN BODEGAS

Se prevé que a partir de marzo los siervos de la nación y los vehículos en los que se trasladan para entregar los apoyos a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal en el estado se queden en las bodegas, ante el inicio de las campañas para renovarse los Ayuntamientos, Congreso local, diputados federales, senadores y la Presidencia de la República.

En entrevista, Luis Lauro señaló que en los vehículos se colocarán sellos de no movilidad, para evitar que se les dé un uso diferente para los que fueron adquiridos y, a su vez, evitar fraudes electorales.

La idea es que el personal que labora en Bienestar Social y, por ende, esté encargado de la entrega de apoyos a quienes forman parte del padrón de beneficiarios, no ande en la calle durante lo que comprenderá la veda electoral; es decir, del uno de marzo al 29 de mayo de este año. "Días antes de marzo estaremos implementando toda esta serie de medidas; no vamos a utilizar los programas de apoyo a la población, vamos a cerrar oficinas y ni realizarán ningún trabajo en la calle los siervos de la nación, para evitar cualquier tipo de confusión y no se violente la legislación electoral", dijo.

Aseveró que es innecesario utilizar los programas sociales para buscar el voto de los tamaulipecos, cuando el "pueblo" sabe y está consciente que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas, apoyando primero a los pobres.

"No tenemos necesidad de usar los programas como algo electoral ni tampoco andaremos condicionando la entrega días antes de la veda, somos y seremos respetuosos de la instrucción que se nos ha girado desde oficinas centrales del gobierno de la república para no violentar la legislación".

Para concluir, aseguró que el personal que trabaja en la Delegación de Programas sociales sabe bien lo que puede hacer y lo que no durante el periodo de elecciones.