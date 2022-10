- Planean mal ... y ´broncas´

El tránsito, no puedo hacer nada más que mover la mano; eso de qué ayuda, aquí están los camiones que se meten". Conductor, Ciudadano de Reynosa

La fila inició alrededor de las 8:00 horas, justo en el horario de ingreso a las escuelas, trabajos y de movilidad, de oriente a poniente, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se prolongó hasta después del mediodía."¿Por qué no hacen estos trabajos de noche? es lo que hacen en otras ciudades, ¿cuál es la necesidad de que el ciudadano tenga que enfrentar esto?", reclamaban los conductores molestos.

En la fila hubo conflictos, infinidad de sonidos de claxon, reclamos y personas que no respetaban las reglas, a pesar de que elementos de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad estaban trabajando. "La gente se está metiendo en tres filas y se supone que sólo eran dos. El tránsito, no puedo hacer nada más que mover la mano; eso de qué ayuda. Aparte están donde no se necesita, aquí están los camiones que se meten, los acorralados que no respetan; a todos se nos está haciendo tarde", insistían los ciudadanos.

La petición de los conductores hacia las autoridades se basó en que los trabajos de mantenimiento de este bulevar y puente se ejecuten de noche, horario en el que hay mínima circulación vial. "Ahorita vengo de dejar a mi hijo en la escuela, luego fui a comprar mandado para cuando salga hacerle de comer, ando con las prisas; de regreso ya me imagino también, las rutas alternas de alrededor están igual, porque se están yendo hasta en sentido contrario", explicaron.

Hay algunos tránsitos en el área, hay quienes invaden carriles, no esperan semáforos y generan filas donde se supone inicia el cierre.

Los trabajos de mantenimiento al puente correspondían a las juntas.