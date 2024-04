Estalla conflicto escolar: Exigen arreglar problemas de electricidad

"Estamos demandando con urgencia la solución al problema de la luz y no queremos ni un parche más, queremos que se resuelva en definitiva esto por lo que demandamos el apoyo del gobierno local y estatal". Gisela del Angel Moreno y Irene Gregorio Almora docentes del plantel

El Mañana / Staff.- Madres y padres de familia cerraron de la Escuela Primaria "Segundo Centenario de la Constitución de 1917", turno vespertino, del fraccionamiento Valle Soleado, y advierten que no la reabrirán hasta que les resuelvan el problema de energía eléctrica que padecen desde hace tres años.

Inclusive, amenazaron con cerrar también la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del acceso a ese asentamiento humano.

Los inconformes, entre los que se encontraron también varios estudiantes, niños y niñas, se manifestaron por varios minutos a la entrada del plantel, hecho ocurrido al filo de las 14:00 horas del miércoles.

Los manifestantes portaron pancartas en las que se leían leyendas como "No me prives de mi educación CFE y SEP", "Basta, ni un parche más", "Nuestros niños tienen derecho a la educación, no les apagues más la luz", "Ya estamos cansados de estar esperando tres años sin luz", entre otras demandas.

A grito abierto, mamás y papás exigieron que a las instalaciones eléctricas internas de la primaria no se le pongan más parches y también gritaron, "Queremos soluciones, Queremos Soluciones".

Irene Gregorio Almora y Gisela Moreno Ventura hablaron a nombre de los inconformes con esta situación.





URGEN APOYO

Docentes también se unieron a la demanda de todos los ahí presentes y pidieron al presidente municipal, así como al gobernador, su apoyo para resolver en definitiva el problema que les aqueja.

Añadieron que hay niños que llegan a presentar dolor de cabeza y hasta a algunos les brota sangre de la nariz por los intensos calores, pues los aires acondicionados se apagan en una o dos horas luego de haberlos puesto en funcionamiento.

Por su parte, una estudiante, Andrea del Ángel Moreno, dijo que ayer a unos niños les dio vómito por el intenso calor que se sentía al interior de las aulas.

Los quejosos demandaron con urgencia una solución y esperan que la respuesta positiva llegue para hoy jueves, pues, de lo contrario, seguirán con más medidas de presión, contemplando el cierre de lo que llamaron la carretera nacional —la Reynosa-San Fernando

"No me prives de mi educación, CFE y SEP", decía la cartulina que portaba una niña.