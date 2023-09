Urgen más apoyo para salud mental

La maestra Carmen Flores de la Torre, presidenta de la Asociación Civil "Elsa Alejandra" dijo que es necesario más apoyo de las instituciones encargadas de cuidar de la salud mental, ya que es importante dar seguimiento a los casos que día a día se registran; actualmente siguen buscando a la asociación, sobre todo por la ayuda sicológica.

Dijo que las personas de escasos recursos no tienen para pagar un sicólogo, porque mínimo son 500 pesos por consulta, considera que los servicios que se brindar en el DIF u otras instituciones dedicadas a la salud no es suficiente, ya que sólo los atienden parcialmente y no les dan seguimiento, la gente que no tiene dinero es muy difícil que asista con un sicólogo, puntualizó.

La fundadora de la Asociación para la Prevención del Suicidio, Elsa Alejandra, nos contó que surgió a raíz de que vivió una experiencia en donde perdiera a su sobrina, del mismo nombre, de tan sólo 16 años, misma que decidió quietarse la vida, ¨Ella era cercana a mí, la dejé de ver media hora y no la volví a ver¨, nos comenta contando su historia ¨Esto duele tremendamente, que con tan sólo 16 años ella tomara el camino equivocado, teniendo todo por delante, no vio otra salida¨.

"Queriendo hacer algo por la sociedad para que no pase por lo mismo, empezamos con la asociación a fines del año 2013; fuimos a escuelas primarias, secundarias, CBTIS, Universidades. Nos mandaron a llamar de muchas instituciones para que diéramos platicas y conferencias a través de sicólogos que teníamos. El problema del suicidio es calladito y silencioso, pero es una problemática existente y latente.

En "Elsa Alejandra" llegamos atender, a través de estos seis años que estuvimos muy activos hasta antes de la pandemia, unas 100 personas que llegaron a recibir terapia porque traían problemas muy fuertes, muchos de estos casos cercanos al suicido; ya lo habían ideado.

En nuestra experiencia, al ir a escuelas encontramos mínimo dos o tres casos, nosotros los canalizábamos para que fueran a la asociación, los maestros muchas veces no saben qué hacer al tener casos como éstos en sus escuelas.

Empezamos fuerte con la asociación, la estuve sosteniendo con recursos propios, porque esto requiere gastos; fue mi manera de sacar mi dolor y lo hice ayudando a más gente, no tuvimos ayuda de ninguna institución pública", finalizó.