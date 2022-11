Piden actualizar pensiones: Ayuntamiento congela tabuladores desde 2016

El Mañana / Staff.- Personas que fueron pensionadas por el ayuntamiento de Reynosa hacen un exhorto a las autoridades para que actualicen los montos que se les entregan, ya que no se han hecho vigentes al menos desde el 2016.

TESTIMONIO

"Yo fui trabajador de Servicios Públicos Primarios y desgraciadamente el dinero que tenemos es muy poco, desde del 2016 no han subido nada; actualmente no estoy en condiciones de aplicar a otro empleo porque tengo lesionados mi pie y rodilla, es algo con lo que tengo que vivir, así que pedimos que actualicen lo que nos dan, ya no alcanza", explicó Jesús, pensionado.

De acuerdo a la plataforma de transparencia del ayuntamiento de Reynosa, hay pensionados que reciben entre 200 o 300 pesos por quincena, y otros con cifras más elevadas de entre 2 mil, 3 mil o más.

Por lo que los pensionados, en entrevista con EL MAÑANA, agregaron: "La cantidad que nos dan es variable; hay compañeros que son mil pesos por quincena, otros menos, pero la mayoría somos de 3 mil pesos; es decir, que son mil 500 pesos a la semana, tenemos que comprar despensa, el gasto de los hijos, la casa, es menos de lo que alguien gana en maquiladora, y como ven, los pensionados somos personas mayores o que tenemos alguna discapacidad, por eso tenemos que buscar la forma de tener más dinero, trabajando de ayudantes de lo que sea".

Los pensionados del ayuntamiento de Reynosa esperan que en las próximas semanas, al analizar el Presupuesto de Egresos, los regidores y síndicos tomen conciencia de que el dinero no les alcanza y así actualicen los salarios.

"Tan solo la tapa de huevo está en más de 80 pesos, las tortillas ya más de 25 pesos, el gas, todo subió, menos el salario".

Señalaron que además del salario otra de las peticiones es que se generen convenios con instituciones de Salud federal para que atiendan diversos padecimientos, ya que actualmente deben acudir a la Unidad Médica Municipal.

En los tabuladores del municipio se evidencia que algunos reciben 200 o 300 pesos por quincena.