¡No llega el transporte a colonia Tamaulipas!

El Mañana/ Staff

Ya tiene muchos años, caminamos hasta la carretera para agarrar la pesera, si no nos vamos a la colonia Portillo", dijo Rosa Martha Solis González, habitante de la colonia Tamaulipas.

Las familias de dicho sector señalan que desde hace varios años que no cuentan con una ruta del transporte público, por lo que viven un viacrusis para poder salir a realizar sus actividades o diligencias.

Lo colonia colinda con la carretera a Río Bravo, por lo que para salir, deben buscar alguna otra ruta del transporte cercana o en su caso caminar en pleno sol.

"Un taxi te cobra hasta 60 pesos para llevarme hasta la orilla de la carretera, de aquí a la carretera es un kilometro, que nos pongan transporte, ya tenemos muchos años, no tenemos ni tres ni cuatro", dijo la vecina del sector.

Los vecinos señalan que anteriormente tenían la ruta "Carlos Cantú" que es la que pasaba por el Pedregal pero ya llegaba a máxima capacidad.

"Ya venia bien llena y ya agarraba uno la pesera e iba en la puerta colgando", recalcó la vecina.

Los vecinos explicaron que nunca tuvieron información de porque desapareció la ruta, simplemente dejaron de contar con el servicio, que a la mayoría les hace falta porque no cuentan con automóvil privado.

"La única que pasa es la Narciso Mendoza, es la única que pasa, pero por otra área, y el domingo no hay pesera, y a veces toca si no hay dinero salir a pie, lo que nos tardemos con los calores, hace mucha falta la pesera porque muchos no tenemos mueble, es urgente", dijo Rebeca Navarro.