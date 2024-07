Enfrentan dificultades para diagnosticar la esclerosis

Un viacrucis viven las personas con esclerosis múltiple para ser diagnosticadas, ya que la enfermedad aún es desconocida.

Erick Soto, presidente de la asociación "Vida Nueva, una luz en la esclerosis múltiple" comentó que es complejo diagnosticar la enfermedad porque algunos médicos no tienen actualizada la información.

"Me decía la hija de la paciente recién diagnosticada y es una persona ya diagnosticada por un neurólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, médicos de primera línea que le dan continuidad o que la ven mes tras mes por otros padecimientos que tiene, le dicen cosas que están completamente, pero sí, fuera de la realidad: ´es que usted ya se va a morir´, ´usted ya no se va a poder mover ´, ´usted, ya no va a poder hacer esto´, o sea, la información completamente nada actualizada". Y agregó: "Es lamentable que pase este tipo de cosas todavía cuando se ha empujado de verdad bastante para que esta enfermedad no sea desconocida". Explicó que los pacientes al obtener un diagnóstico suena catastrófico, incluso se influye temor.

"Esclerosis múltiple se oye fuerte, se oye un poquito aterrador, no necesariamente es así no quiere decir que tu vida se acabó, no quiere decir que ya no vas a hacer nada, un servidor estuvo varios meses en cama con pérdida de la coordinación y gracias a Dios hubo cierta regeneración que puede detonar autonomía otra y muchos de los pacientes así han pasado no quiere decir que nada pasa, al contrario siempre te quedan secuelas y la enfermedad automáticamente va avanzando porque es una enfermedad crónica degenerativa pero no quiere decir que tu vida se acabó", recalcó.

Explicó que luchan por los derechos de las personas con discapacidad para que haya mayores facilidades para que haya mayores apoyos, para que la calidad de vida no se vea tan mermada.

"Hay mucha vida por delante, tú sigue con tus planes sigue teniendo sueños objetivos porque hay mucho por hacer todavía ", recaló.