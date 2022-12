Salen alas al pavo

Las familias ahora tendrán que pagar más por el pavo, tamales, carne asada, pierna de cerdo, o pastel de carne.

Si el gasto antes era de seis mil pesos, en este año se prevé será por ocho mil; otros comprarán menos carne o preferirán pollo.

Lucía del Ángel comentó que comerán carne asada y gastarán alrededor de 2 mil 100 pesos, ya incluidos los refrescos, por el alza en precios.

“Carnita asada, mil 200, mil 500; ya ahorita ya todo está bien caro, yo creo que poquito menos, un pollito, somos cinco, aparte las bebidas, refrescos, unos dos mil 100 pesos. Este año no creo que tengamos cena, algo más poquito”, dijo.

Yo celebro sola, casi siempre me la paso trabajando, entonces celebro en mi trabajo; la empresa nos da la comida, nos da un bono”. Mónica de la Rosa, empleada

María Dolores señaló que siempre acostumbran a comer los tamales y que no puede faltar, aparte, la pierna al horno, pavo, así como los postres. Todo el gasto lo hacen entre toda la familia entre nueve personas, lo que ayuda.

“Sí se gastaría más dinero, unos seis mil pesos en la pura cena, aparte los regalos; va a ser igual, pero sí ha afectado porque la pandemia sí dejó muchos gastos y mucha gente ya no está; voy a gastar más porque todo aumenta, no he checado, pero sí serán unos 7 y 8. Somos muchos, la familia es grande, nueve; sí cooperamos, por eso se nos hace bien, porque sí cooperamos”, recalcó. El alza de la canasta básica afectará a la hora de elaborar platillos en la Nochebuena, por lo que pagarán más.

TODO AUMENTA

Para las familias que quieran degustar un rico pavo deberán gastar entre mil a 5 mil pesos o más, dependiendo si lo piden a un restaurante o lo hacen en casa.

El precio de los alimentos se ha ido por las nubes, por lo que hacer este platillo costará caro.

En los centros comerciales se pueden encontrar pavos desde los mil a 1,500 pesos, dependiendo la marca y el peso.

Al precio del pavo se le agregan los ingredientes, dependiendo como lo elabore cada familia, como espagueti, crema, leche, papa, mantequilla, crema y gravy.

Por ejemplo, el jugo de naranja se vende en alrededor 30 pesos, más el vino; en unos 150 pesos en la carne molida para el relleno, además de 300 pesos de pasas, sin contar la almendra, nuez y manzana. El precio dependerá de para cuántas personas, por lo que el ciudadano deberá optar por si come pavo, tamales, o en su caso, otros platillos más económicos.

En este año la carne ha aumentado al igual que el pollo y la de res; por lo que se decida comprar, el ciudadano pagará más ante el alza de precios.