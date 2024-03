Sufren secuelas de la pandemia

Las secuelas del Covid-19, en algunos casos, siguen afectando a las personas; es el Covid persistente.

La mayoría de personas se recuperan completamente tras la infección aguda por Covid-19, pero no es así para todos, porque hay casos que sufren secuelas posteriores a la infección.

Hoy 15 de marzo es el Día Mundial del Covid Persistente, que tiene el objetivo de reconocer esta afectación y concientización; es una conmemoración reciente ante la pandemia.

Lucía Castro, de 29 años, durante la pandemia fue afectada por el Covid-19, pero tras largos meses sigue con algunos síntomas: sin el olfato al 100 por ciento, dificultad al respirar, cuando camina se fatiga y siente que se concentra menos.

"Me dio el Covid, pero ya no pude recuperarme como antes, ya no tengo el olfato al 100 por ciento, ya no huelo las cosas como antes, me canso al caminar, me canso muy rápido, fue después de que me enfermé del Covid", dijo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas que desarrollan Covid-19 se recuperan por completo, pero los datos disponibles actualmente parecen indicar que aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento de la población experimenta diversos efectos a medio y largo plazo después de recuperarse de la enfermedad inicial.

Se le llama afección posterior, también conocida como Covid de larga duración, y hace referencia a una variedad de síntomas prolongados que algunas personas presentan después de haber padecido la enfermedad.

Los síntomas comunes incluyen, entre otros, fatiga, dificultad para respirar y generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario, problemas de memoria, concentración o sueño, tos persistente, dolor torácico, dificultad para hablar, dolor muscular, pérdida del gusto o del olfato, depresión o ansiedad.

Las personas con afección posterior a la Covid-19, también conocida como Covid-19 de larga duración, pueden tener dificultades para desenvolverse en la vida cotidiana.