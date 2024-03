Olga Sosa Ruiz: ´Las mujeres consolidaremos la Transformación´

El Mañana / Staff.- Olga Patricia Sosa Ruiz participa en el actual proceso electoral como candidata a Senadora por Morena en Tamaulipas. Habla en una charla exclusiva para EL MAÑANA, en donde se declara orgullosa tamaulipeca, mujer comprometida con el llamado "Segundo Piso de la Transformación" y, de hecho, visualiza sus tareas legislativas por anticipado, en caso de ser favorecida con el voto ciudadano el 2 de junio.

"Muchas veces, la mujer ha tenido que desarrollarse por necesidad, porque es el único sustento de la casa, porque tienen que hacer el trabajo de proveedoras". Olga Sosa Ruiz

Precisamente, sustenta esa expectativa de triunfo electoral a partir de las encuestas, sondeos y pulsos de intención de voto de los tamaulipecos, en donde reconoce que Morena transita en un amplio margen de aval de los electores.

"Me da gusto estar con ustedes, tienen un público que le sabe, y quien lee EL MAÑANA es porque tiene las verdades de todo lo que acontece en Tamaulipas", dijo en su saludo inicial al visitar esta casa editorial.

"Soy una tamaulipeca orgullosa, nací en Tampico; es bueno que se sepa que soy tamaulipeca, porque luego vienen personas de fuera y no quieren a Tamaulipas. Fui diputada local, diputada federal, secretaria del Trabajo, en el primer gobierno emanado de Morena por espacio de 17 meses, cuidando los intereses y defendiendo las inversiones, fomento al empleo y los trabajadores", dijo.

Sosa Ruiz se dijo muy entusiasmada de ser ahora candidata al Senado por Tamaulipas, contribuyendo a trabajar y recorrer el estado para pedir el voto para los candidatos de Morena y para Claudia Sheinbaum, candidata presidencial y de quien dijo, será la primera mujer Presidenta de Mexico.

"Nos sentimos muy animados y motivados; he venido recorriendo nuestro estado junto con mi compañero candidato a senador, José Ramón Gómez Leal, apuntalando una Cuarta Transformación que inició en el 2018. En Tamaulipas desde el 2022.

Al inicio teníamos un salario de 88 pesos; hoy, al paso de estos años de gobierno de Morena, son 375 pesos diarios, algo que no sucedía en 50 años.

Mi compromiso es trabajar y entregar resultados; fui diputada local, fui diputada federal 2018-2021, presidí la Comisión de Equidad y Género, siendo la más productiva en la labor legislativa, con más del 81% de mis iniciativas a título personal y grupo parlamentario aprobadas".

La abanderada de Morena destacó que su experiencia legislativa la pondrá, ahora, al servicio de su función como senadora por Tamaulipas y continuar concretando la paridad de género, reconociendo que tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, impulsan respectivamente gobiernos de paridad, en donde es evidente la presencia y participación de las mujeres. Delineó sus cuatro propuestas fundamentales en su campaña: La escasez del agua, es un derecho humano que todos tengan acceso al vital líquido; vivienda digna para los trabajadores, que haya un financiamiento crediticio flexible, que no sea una deuda eternizada por un financiamiento de interés social. Apoyo a los jóvenes que crezcan las estrategias de fomento para ellos y Seguridad, en donde tienen muy claro su interés de sumarse en comisiones afines y responder a una preocupación ciudadana.

"Hay madres autónomas que tienen que mantener hasta a 6 hijos".

"Jamás tuve una falta en mis labores legislativas como diputada local y federal, sin ausencia, aún durante la emergencia por Covid; 81% de eficiencia legislativa sin precedente para un legislador de Tamaulipas y 19 Iniciativas de Ley aprobadas, siendo la número uno de 500 diputados.

El voto debe solicitarse para Morena, los aliados en la coalición como son el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, no debe partirse el voto, es una estrategia de la candidata Claudia Sheinbaum; no es sólo ir por los votos de Morena, de quienes nos respaldan, tenemos que fortalecer el plan "C" de sumar los votos de todos los partidos para lograr una mayoría absoluta en la Cámara Alta y Cámara Baja.

"La Ley Sabina, aprobada en el Senado en marzo del 2023, se aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias, que busca castigar civil y penalmente a los deudores alimentarios; esta ley fue impulsada por Diana Luz Vázquez, mamá de Sabina".

Yo les solicito el voto de confianza a todos ustedes. Está demostrado que soy y he sido la más productiva con experiencia legislativa, deseo ir al Senado de la República para unirme a este proceso de transformación en Mexico, en Tamaulipas y Reynosa. Morena ha cumplido a los mexicanos".





Una última pregunta

¡Claro!, las que quieras

Esta semana es interesante porque te van preguntar por las mujeres. El viernes tenemos el 8M y sé que eres una mujer muy comprometida con el tema de de género. ¿Quieres enviarle un mensaje a las mujeres?

"Por supuesto. Quiero decirle a todas las mujeres: a las emprendedoras, trabajadoras, doctoras, madres de familia, doctoras, maestras, todas las mujeres que nos cuidan dentro de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, cuentan con una aliada que va a seguir trabajando por las mujeres. Es tiempo de mujeres. Afortunadamente, hoy en Morena, la fórmula al Senado la encabeza una mujer. Y va a llevar la voz de todas las mujeres al Senado. Que se oiga fuerte la voz de las tamaulipecas".

Olga Sosa Ruiz fue entrevistada por el periodista Hugo Reyna.

Sus propuestas:

- Suministro de agua

- Vivienda digna

- Apoyo a los jóvenes

- Seguridad