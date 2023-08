Sí habrá nuevos libros en escuelas

Vamos a iniciar normal, con los libros de texto gratuitos, vamos a iniciar muy bien este ciclo escolar y esperamos el lunes a ver cuál es la reacción". Alicia Pizaña Navarro, coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa.

El próximo lunes 28 de agosto inicia el ciclo escolar 2023-2024 y en Tamaulipas si habrá nuevos libros de texto gratuitos, pese al amparo y a la postura de agrupaciones de padres de familia.

De acuerdo a datos que proporcionó la Secretaria de Educación en Tamaulipas: los libros asignados en el estado son 3 millones 503 mil 801.

Por el momento falta la llegada y distribución de libros de texto de Secundaria, que son los que están pendientes.

Hasta el momento: 2 millones 238 mil 589 libros se han recibido y se han distribuido 1 millón 554 mil 448.

El resto está en proceso de distribución en las supervisiones escolares y pronto estarán llegando a las escuelas.

Previamente el gobernador Américo Villarreal dijo que los libros de texto gratuito serán utilizados por los alumnos el próximo ciclo escolar en Tamaulipas, señalando que son adecuados al progreso.

EN REYNOSA 63 MIL LIBROS NUEVOS

Alicia Pizaña Navarro, coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa, dijo que los libros de texto se estuvieron entregando durante el periodo vacacional a los supervisores, quienes bajarán los libros a los directivos en la próxima semana.

"Hasta ahorita aquí en Reynosa no hemos tenido ninguna situación de ese tipo, vamos a iniciar normal, con los libros de texto gratuitos, aquí en Reynosa no hemos tenido algún tipo de esos casos, vamos a iniciar muy bien el esté ciclo escolar y esperamos el lunes a ver cuál es la reacción", dijo al ser cuestionada si no esperan alguna situación como las que ha pasado en otros estados con quema de libros.

Explicó son 63 mil libros de texto que se estarán entregando a los estudiantes del nivel básico en Reynosa.

"Creo que tenemos que analizar muy bien esos libros, muchos están en desacuerdo, pero sabemos que los docentes tenemos la capacidad para poder llevar a cabo e iniciar bien el ciclo escolar, sabemos que son libros nuevos, todo lo nuevo siempre es algo con incertidumbre ya que iniciamos pero yo creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando a estos cambios", expresó.

LA CONTRAPARTE

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, emitió una sentencia a favor de amparar a la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos, la cual ordena a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos que establezcan una estrategia que implemente los programas y libros de texto aprobados del ciclo escolar 2022-2023.

COMIENZA LA DISTRIBUCIÓN