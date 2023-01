Demandan freno a los autos ´chocolates´

Distribuidores de vehículos nuevos demandan que el Gobierno Federal selle la entrada ilegal de autos chocolate, y que terminando el programa para legalizarlos, confisque los que no lograron ser regularizados.

Hasta el 31 de marzo es la fecha para poder legalizar los autos chocolate, por lo que los empresarios automotores esperan que terminando ese plazo ya no se permita que se dé otra prórroga.

"Esperamos que ahí termine esto y que las autoridades tomen acciones, sobre todo aquellos vehículos que no fueron legalizados y se confisquen; ojalá se sellen las fronteras para evitar que siga este problema", dijo.

INGRESAN AL PAÍS

El dirigente de la agrupación señaló que existe la inconformidad de que se legalice lo ilegal, la circulación de vehículos de contrabando que con el decreto ya están llegando a todo el país y no sólo a la frontera.

"Sobre todo que son vehículos chatarra, la mayoría de ellos son automóviles también siniestrados, son automóviles inundados, que van a generar un problema ambiental en todo el país porque estas unidades están ingresando a varios estados en el decreto; ya se están tornando en todo el país", expresó.

El director de la Asociación Fronteriza de Automotores en Reynosa recalcó que es necesario que las autoridades busquen la solución de evitar la entrada a través de las aduanas y puentes internacionales.

Señaló que es importante que se acate el reglamento para regularizar autos, porque siguen entrando unidades chocolate.

"Qué harán las autoridades en cuanto a los automóviles que ya se quedaron aquí en el país no regularizados, más los que siguen entrando, esto no para, no ha habido un freno, ya van muchas nacionalizaciones que nada más se hacen con fines políticos", recalcó.