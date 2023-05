Se unen voces contra reelección de alcalde

Coinciden con dirigencia local del partido MORENA, representada por José Luis Moreno, por cuanto a que el actual alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz no debe reelegirse en el cargo.

Argumenta que, incluso, en aquella ocasión en que se le otorgó el nombramiento como abanderado, el Presidente de la República comentó que "Las presidencias municipales no son monarquías heredables".

"No tenemos nada personal en contra del hoy alcalde, pero analizando fríamente la situación y posibilidad de que pretenda reelegirse en el cargo, no vemos fundamentos de peso para aspirar nuevamente a la alcaldía, pues prácticamente sobre su actuación al frente de la misma no podría decirse mucho, porque lo realizado por él es menor a la media de lo poco que han hecho por Reynosa todos los exalcaldes de por lo menos los últimos 50 años", indicó.

Consideró que en vez de una oportunidad más para buscar la reelección como presidente municipal, él debería someterse a la revocación de mandato.

"Nosotros solamente exponemos una opinión sobre el particular, pero la verdad la tiene el pueblo de Reynosa", señaló Tenorio Rivera, consejero estatal de MORENA.

En resumen, Peña Ortiz ni debiera estar fungiendo como presidente municipal, pues ni militancia y experiencia política tenía para merecer un puesto tan importante para nuestra sufrida ciudad, apuntó.