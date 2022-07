Claman por solución

"Son varios los negocios que tiran las grasas de manera adecuado, pero hemos hablado principalmente con los de gorditas de la calle Hidalgo y Allende, por que los hemos visto, y su respuesta es solo aventarlas a un predio abandonado, lo cual no está correcto".

Ante la falta de trampas, los vendedores de comida colocan las mantecas y grasas en bolsas negras que lanzan hacía predios baldíos, lo que también causa la molestia de los vecinos, aunado al poco interés de las autoridades.

Con las alcantarillas tapadas, algunos llegan a registrar brotes de aguas negras dentro de sus viviendas.

Mientras que en otros casos, el agua que se acumula en las orillas de banquetas ha logrado ingresar a patios y recamaras.

"No estamos en contra de que vendan comida, pero sí por no tener un manejo adecuado, el Ayuntamiento según presume de operativos y no hemos visto nada, estamos aquí en el centro, dónde están ellos para actuar, poner orden", insistieron.