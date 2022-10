Ciudadanos pagarán hasta 2 mil pesos por vacunarse

Desde antes de las 7:30 horas del pasado lunes, el tráfico era intenso al cruce de la avenida Vista Hermosa con Bulevar Hidalgo, hubo varios choques, conflictos y caos.

Fue común observar vehículos estacionados sobre la avenida, en espacios no limitados dentro del estacionamiento frontal, sobre los camellones o en doble fila, ante la carencia de elementos de tránsito, quienes al llegar después de las 8:00 horas comenzaron a remolcar a los que estaban mal acomodados.

Los afectados al salir se enfrentaron a las multas con costos de remolque y grúa superiores a los mil pesos y una sanción de al menos 770 pesos por estacionarse en lugares no permitidos.

Pero pese a las quejas de los conductores y al caos que se generó en el lugar, el director de Tránsito, Mario Soria Stamatio, atribuyó la situación a ciudadanos "desconsiderados e incongruentes", que al no querer caminar habían dejado sus vehículos mal estacionados. "El que va a pagar dos mil pesos es el que no tiene educación; la persona que no cuenta con esa capacidad de poder decir que es un espacio peatonal, lo voy a respetar, es la gente que no está consciente. Reynosa ocupa mano dura para esa gente que no respeta vialidades, el reglamento; tenemos más de una generación sin educación vial", replicó el funcionario.

Además, dijo que los elementos de Tránsito se presentaron después de las 8:0 al tener ceremonia de honores a la bandera los días lunes.

El panorama de conflictos del primer día de la campaña bajó ayer martes, pero la aplicación de dosis contra el Covid-19 para niños continuará hasta el 14 de octubre.