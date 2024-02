Sancionarán a micros que suban tarifa a ´la brava´

Autoridades de la Subsecretaría del Transporte Público en Tamaulipas afirman que la tarifa oficial en el transporte público es de 9 pesos y que "a la brava" están haciendo cobros indebidos.

José Armando Lara Valdez, subsecretario del Transporte Público en Tamaulipas comentó en su visita a Reynosa que los concesionarios que estén cobrando de más pueden ser sancionados con más de 500 unidades de medidas y actualización (UMA).

La tarifa oficial actual es de 9 pesos y 6 los estudiantes y mayores de edad, por lo que las unidades que cobren más lo hacen sin estar autorizados.

"Vamos a traer un refuerzo para la supervisión aquí en Reynosa, vienen más cuadrillas de la capital para atender esa inquietud y esa demanda del incremento no autorizado de la tarifa", dijo.

Explicó que actualmente tienen dos cuadrillas con ocho inspectores, pero viene más gente para atender, porque la zona de Reynosa así lo demanda. El funcionario reconoció que no han sancionado hasta el momento a ningún concesionario por el alza en la tarifa, porque no tienen personal suficiente.

"No tenemos el suficiente equipo de supervisión; ahorita andamos supervisando que se cumplan las rutas y que las unidades lleguen a su destino para atender la demanda", expresó

Por el momento, las quejas que más se presentan son, que la ruta no llega hacia adentro de las colonias, el estado físico de las unidades -que no tienen piso, que no tienen ni de dónde agarrarse- y la atención del chofer.

