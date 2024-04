Refugio de mascotas se queda sin espacio

Los refugios de mascotas tienen aumento de casos de abandono, ya no hay lugares.

El Mañana / Staff.- En Reynosa existen alrededor de 20 refugios independientes que ya no tienen capacidad, ante el aumento de mascotas abandonadas.

Liliana Sánchez Wood, rescatista independiente comentó que lo que va del año se registra un aumento de abandono de mascotas en Reynosa.

En su caso tiene 44 perros y gatos, pero hay otro tipo de mascotas; pero hay poco más de 20 refugios independientes en la ciudad.

En cada refugio aproximadamente hay entre 18 y 40 animales, el que más tiene es Fryam, con 500 animales, pero de ahí para abajo todos los refugios tienen más de 20 animales, no bajan de 15 a 20 mascotas abandonadas.

"Toda la ciudadanía conoce son como tres, pero en realidad son más de 20, entonces hay muchos, muchísimos", dijo.

Explicó que en lo que va del año, se ha visto un aumento considerable en el abandono de los animales.

"Si no tienen la solvencia económica para tener un animal, no lo tengan, porque un animal, no es yo lo compro, lo agarro, lo amarro y ahí lo dejo abandonado", expresó.

Señaló que el llamado es igual si son personas que viven en casas de renta y se van a regresar a sus lugares de origen.

"No los dejen encerrados, porque también se ve muchísimo eso, que vienen a vivir de otros estados, se regresan a sus lugares de origen y los animales los dejan adentro de las casas, encerrados, sin comida, sin agua", expresó.