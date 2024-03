Exigen seguridad para los candidatos

El Partido Acción Nacional presentará una solicitud formal a la Fiscalía General de la República para que, a su vez, se formule una iniciativa de petición al Gobierno federal de otorgar toda la seguridad y protección necesarias para los candidatos que actualmente se encuentran en campaña de proselitismo en México.

En conferencia de prensa ayer en esta frontera, en donde Marko Cortés, presidente del CEN del PAN respondió como trágico el escenario electoral en el país.

"Se está atemorizando a los ciudadanos, amenazando con quitarles programas sociales y decirles que el PAN y el PRI pretenden eliminar esos beneficios que están establecidos en la Constitución, pero aún más, estamos en medio de un ataque y embestida del crimen que está asesinando a candidatos.

No llevamos ni un mes de campaña y muchos candidatos han sido "bajados" o intimidados a no continuar con su participación política. En Chiapas renunciaron 20 candidatos", dijo.

Marko Cortés se refirió al caso particular de Maravatio, Michoacán, en donde en un sólo día de inicio de campañas, fueron asesinados un candidato de Morena y otro del Partido Acción Nacional. "Nosotros vamos a pedirle a la FGR a que solicite al Gobierno federal todo el apoyo de seguridad y protección que garantice la integridad de los candidatos y, en caso de que sigan ocurriendo estos asesinatos o "levantones", sea denunciado el propio Presidente de México, pues es el responsable de proveer las garantías de seguridad para todos los mexicanos", asentó.

El dirigente nacional del PAN se declaró incrédulo ante los números de encuestas y sondeos de opinión que ofrecen amplia ventaja a la candidata presidencial de Mexico.

"Eso no se los cree nadie, vimos la encuesta de Reforma, en donde afirman que el Presidente López Obrador creció en su nivel de aceptación con un 73 por ciento, lo cual es insólito; además, no se menciona que al menos mil de los encuestados no respondieron por miedo, es decir, no puede tener validez y certeza una encuesta, en donde al menos un 50 por ciento de los encuestados no responde por miedo o amenazas", sostuvo.

Indicó que Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de Mexico, está creciendo en los niveles de aceptación y preferencia e intención del voto y es precisamente la apuesta que realizan de "mover" al voto de hartazgo y decepción, como también al voto indeciso.

"Se van a llevar una sorpresa el 2 de junio. Solo hay dos escenarios y lo hemos dicho, el seguir rumbo a un estado dictatorial y antidemocrático o por el proyecto que aspira a rescatar a México y que prevalezca la democracia y sus instituciones autónomas, se van a llevar una sorpresa", sentenció.