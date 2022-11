Cáncer lo deja sin el deporte

En el mes de mayo, el joven recibió la noticia de diagnóstico de sarcoma, pero no tenía ninguna bola en el brazo, pero pasó el tiempo y fue creciendo.

Actualmente tiene una bola en el brazo derecho que va creciendo y que genera dolor.

"Ya no como, mi dolor es muy fuerte y la gente que me quiera apoyar para mi operación; me la paso acostado nada más, hasta 4 inyecciones diarias para aguantar, porque ya no me hace, les agradecería, si quieren venir a conocerme", dijo el joven postrado en cama.

Su madre, María del Carmen Hernández, comentó que su hijo está apto para la operación, pero es muy costosa.

"Se van a venir gastos, necesitamos medicamentos, muchas cosas, él necesita un colchón porque ya está en cuna; lo primordial es su operación, es lo más importante, para que hagan donaciones, él no está comiendo", dijo.

La familia habita en el fraccionamiento Almendros, circuito Caobas, calle Jacarandas número 214 o para más información pueden marcar al 8995 085595.