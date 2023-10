Incumplen leyes para discapacidad

El Mañana / Staff

Tal pareciera que no es una obligación dar cumplimiento a algunas leyes, inclusive a más de un año en que se debieron tomar algunas medidas, al menos en letra ya existe una oficina en la que se atenderá el apoyo a personas con discapacidad.

De igual manera no existe un reglamento y mucho menos el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad a casi 2 meses de que al conglomerado de Asociaciones solicitaran dieran cumplimiento a la Ley en Materia para personas con Discapacidad.

Destaca que la fecha limite para establecer los Mecanismos de Implementación fue el 5 de Mayo del año pasado y no se dio cumplimiento, mucho menos dieron cumplimiento a conformar el Sistema Intersectorial Municipal.

Por ende será hasta el próximo año que vayan a crear el Programa Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad ya que se avecinan otros temas como la creación y aprobación del presupuesto del próximo año entre otras muchas.

Otro de los factores por los cuales a decir de algunas autoridades no se ha dado cumplimiento, es que si bien es cierto de los acercamientos con algunas agrupaciones, no han concluido ante algunas contradicciones en cuanto a los temas en materia de política publica con la que se debe de desarrollar.

Fue el 21 de Septiembre cuando fue publicado en el Periódico Oficial la creación de la Dirección de Coordinación de Implementación del Modelo Social de la Discapacidad en donde atenderán todo lo concerniente a difundir, impulsar promover, desarrollar programas de inclusión.

Lo que no es menos cierto, es que apenas estarán buscando quien estará al frente de esta Dirección, ya que no será una tarea fácil de desarrollar, no en lo que refiere a la implementación de programas de apoyo, sino en la concientización de la sociedad.

INCREÍBLE PERO CIERTO

Frente una de las rampas para personas con discapacidad un camión de trasporte de muebles se encontraba estacionado, trabajadores de una mueblería manipulaban algunos muebles utilizando la rampa para cargar y descargar el camión, elementos de vialidad al percatarse se detuvieron para infraccionarlos.

La justificación del empleo fue que nadie la estaba usando, pero aún así esa no era una zona de carga y descarga, por lo que no solo estaba cometiendo la infracción de realizar maniobras en una zona no permitida, sino que además lo hacía en una zona destinada pera personas discapacitadas.