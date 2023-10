Incrementa migración contaminación del Río

El Mañana/ Staff

El situación migratoria que se vive a lo largo de la frontera está incrementando el problema de contaminación en el río Bravo, por lo que llaman a las autoridades a reubicarlos para evitar seguir afectando el afluente.

La Doctora, Briza Delawer, encargada del proyecto "Juntos Limpiemos el Río Bravo" que comprende toda la frontera comentó que la migración es fenómeno a nivel mundial, la situación de tanta gente que está escapando de sus países, por cierta razón, no los juzgan, pero reconoce que está afectando tanto económica, como ecológicamente.

"Las cantidades de basura que están en Matamoros es tremendo y no se diga aquí, tenemos a esta casa que está aquí muy cerca y también", dijo.

Explicó que es importante que las autoridades competentes desalojen a los migrantes de las zonas aledañas al río Bravo y que los reubiquen en zonas donde tengan todos los servicios básicos.

"El chiste es que están dentro del río, siento que las autoridades competentes deberían de alojar a toda esta gente en algún lugar donde tuviera los servicios necesarios como lo es el drenaje, sobre todo que no estén dentro del río, he visto a través del tiempo de ser rotaria, he visto campamentos enseguida de los ríos, y creo que los ríos son un tesoro para las comunidades que están alrededor, porque de eso depende nuestra economía, de eso depende nuestra agricultura y nuestro ganado y de eso depende nuestra salud", recalcó.

La encargada del proyecto en toda la frontera señaló que es importante hacer conciencia y resolver el problema de contaminación.

"Es increíble, tuve la oportunidad de estar ayer en Nuevo Laredo y es increíble ver que hay lugares en los que el río parece una selva, es hermoso, pero también en cuanto me acerqué a algunos lugares, esa selva está llena de basura, me voy triste, pero a la vez feliz de haber conocido, tengo tres años trabajando a través de zoom conociendo esta maravillosa gente en todas estas ciudades, trabajando, organizando este tipo de limpiezas", expresó.

Recalcó que será conveniente que cada familia, en cada comunidad, pusiera su granito de arena, empezando desde su casa, empezando a tratar, a reciclar la basura y lo mismo cuando salgan evitar tirar basura.

"Otro factor es utilizar menos basura, que sea de un solo uso, hay que regresar a los tiempos de antes donde se lavaban trastes e involucrar a toda la familia, que coopere la familia, este es nuestro hogar, nuestro planeta tierra es nuestro hogar y lo vamos a perder, más bien nosotros vamos a desaparecer porque nuestro entorno no va a ser sustentable para la vida humana", finalizó.