Piden no temer a la lactancia

Llaman a las mujeres a no tener miedo a la lactancia materna y derribar los mitos que hay en torno al tema, ya que la leche de mamá es de gran aporte nutrimental para los bebés.

María del Carmen García Narváez, coordinadora de la clínica de la lactancia materna del Hospital Materno-Infantil, comentó en el programa "Conversando Con", que los beneficios de la lactancia materna son menos enfermedades, mejor utilización de nutrientes y anticuerpos.

"Porque recordemos que la leche está viva, o sea, no es un componente químico, esto me le va a crear al bebé una protección y una inmunología por el simple hecho de adquirir lo que es el seno materno; llamamos a la lactancia materna un triunfo para toda la vida, porque el bebé se lo va a llevar siempre", dijo.

Señaló que muchas personas dicen que no tiene mucha cantidad, que es de poca calidad, pero recordemos que la lactancia materna sólo es buena para el bebé.

"Que no le tengan miedo, es uno de los principales factores que me he topado ahorita que estoy en el área del lactario, que tienen miedo, el miedo a no producir la suficiente leche, el miedo a no poder alimentar bien a tu bebé, el que no se llena, todos esos son son mitos, se podría decir, de la lactancia; el único que va a aceptar la leche, va a aceptar o va a producir más leche es el bebé", expresó.

Y argumentó: "Cuando a un bebé se le empieza a levantar el ayuno empieza por pequeñas cantidades, que son las necesarias para que su bebé llene; no le tengan miedo a la lactancia, infórmense, lean. Ahorita ya hay muchos equipos de chat, está el hospital, ya sea el Materno Infantil, el IMSS , el ISSSTE, que les pueden dar cualquier capacitación para brindarle una mejor lactancia a su bebé".

LOS MITOS

Entre los mitos es que se debe tirar la primera es falso, ya que la primera leche es la que mejor beneficia al bebé y la que contiene mayor cantidad de nutrientes.

"Tenemos el consultorio de que es clínica de lactancia, donde todas las mamás pueden ir a aclarar sus dudas, pues hemos tenido pacientes de que son de IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud y para todas, lactancia materna es gratuita, todos podemos recibir la información y capacitarnos en ello", recalcó.

Se informó que el Hospital Materno-Infantil cuenta con la clínica lactancia, donde se atiende a los bebés que están internados, ya sea en una terapia o en el área de neonatos, para que no se pierda la oportunidad de que el niño crezca con su leche materna.

Se atienden al mes, en el área de neonatos, entre 11 a 12 pacientes, logrando 5,143 mililitros de leche en el mes pasado.

"Nosotros desde que llega la pacientita al hospital, sí su bebé va a quedar internado se le informa a la mamá que en el momento de que ella se le dé de alta tiene que acudir con nosotros en el área del lactario, ahí se hace la extracción, la dosificación, se etiqueta nuestra leche materna y se lleva al servicio donde está el bebé", expresó.

En las últimas fechas ha aumento el número de madres de familia que acuden al mes: hay mamás que producen mucho y mamás que producen muy poco, así sea un mililitro, ese mililitro se guarda para podérselo brindar a bebé.

Además, el Hospital Materno Infantil ofrece los lunes y martes a la 1:00 de la tarde, en el aula de enseñanza, un curso capacitación para las mamás embarazadas, para prepararlas, porque después de que nace el bebé surgen las dudas y los problemas.

"Muchas personas dicen que no tiene mucha cantidad, que es de poca calidad, pero recordemos que la lactancia materna sólo es buena para el bebé, quien lo está consumiendo, así que no podemos opinar sobre algo que es beneficio para el bebé nada más; entre más veces te pegues al bebé, más producción de leche vas a tener", dijo. La coordinadora de la clínica de la lactancia materna del Hospital Materno-Infantil señaló que actualmente hay varias empresas que están promoviendo los lactarios o las salas de lactancia, para que aunque estén trabajando las madres tengan la oportunidad de extraer la leche en horas de trabajo, porque lo marca la ley.

"Concientizar a las empresas que es una necesidad fisiológica tanto de la mamá y el bebé llevar este proceso que es natural y que esto le va a ayudar tanto a la empresa, porque los niños se van a enfermar menos, menos, ausentismo, en lo que es el personal de trabajo", dijo.

EVITAR BEBIDAS ENERGIZANTES